“กำนันจักร” สุดทน! แจ้งความกลางดึก หลังถูกIO แชร์ภาพ ใส่ร้ายขนชาวบ้าน แจกเงินฟังปราศรัยเวที“พิมพ์ภัทรา”

กำนันต.ฉลอง ร้องทุกข์หลังถูกบัญชีผี แชร์ภาพร่วมฟังปราศรัยเวที “พิมพ์ภัทรา” ใส่ร้ายขนชาวบ้านแจกเงินฟังปราศรัย หลังพื้นที่สิชลระอุ IO ถล่มผู้สมัครภูมิใจไทยต่อเนื่อง ทีมงานเชื่อโยงกลุ่มการเมืองเดิม
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 68 นายวีระพงศ์ จิตเขม้น กำนันต.ฉลอง อ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.สิชล หลังถูกบัญชีโซเชียลมีเดียลักษณะเป็น “บัญชีผี” นำภาพถ่ายส่วนตัวไปดัดแปลง พร้อมใส่ข้อความกล่าวหาว่าเป็นผู้นำชาวบ้านไปรับเงินหัวละ 300 บาท เพื่อเข้าร่วมรับฟังเวทีปราศรัยทางการเมือง สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างรุนแรง
ทั้งนี้การแจ้งความดังกล่าวมีขึ้นกลางดึก โดยนายวีระพงศ์ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งต่อ พ.ต.ท.ปิยวัชร จีนอ่วม พนักงานสอบสวน สภ.สิชล หลังพบว่าภาพที่ถูกนำไปเผยแพร่ เป็นภาพขณะตนไปร่วมรับฟังเวทีปราศรัยของ น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข 7 เขตเลือกตั้งที่ 9 พรรคภูมิใจไทย บริเวณแยกครูวิน ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล แต่กลับถูกนำไปบิดเบือนข้อมูล พร้อมใส่ข้อความโจมตีทั้งตนเองและผู้สมัคร ถือเป็นการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง จึงจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใช้บัญชีดังกล่าว เพื่อปกป้องชื่อเสียงและความเป็นธรรม
ขณะที่แหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่า ขณะนี้การเคลื่อนไหวของกลุ่มบัญชีผีหรือที่เรียกว่า IO ในโลกออนไลน์ มีการพุ่งเป้าโจมตีผู้สมัคร สส. หลายรายอย่างต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์ม โดยผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยตกเป็นเป้าหมายหลัก และในจำนวนนี้ น.ส.พิมพ์ภัทราถูกโจมตีมากที่สุด ซึ่งทีมงานรณรงค์หาเสียงในพื้นที่เชื่อว่า เป็นพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองเดิม