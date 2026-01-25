บัตรเลือกตั้งนอกราชฯ ล็อตแรกเดินทางกลับไทยแล้ว เริ่มจากลอสแองเจลิส

บัตรเลือกตั้งนอกราชฯล็อตแรกทยอยส่งกลับไทยแล้ว โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ส่ง 1,981 ซองกลับทางเครื่องบิน ด้าน กรมการกงสุล เผยคนไทยต่างแดนตอบรับดี สะท้อนความผูกพันบ้านเกิด และแสดงพลังมีส่วนร่วมประชาธิปไตย ในประเทศ
วันนี้(25ม.ค.69)ผู้สื่อข่าวรายงานวาา สำหรับการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ที่เริ่มระหว่างวันที่ 19-30 ม.ค. 2569 ตามอำนาจการประกาศวันออกเสียงลงคะแนนของเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่และผู้แทนการค้าในแต่ละประเทศ ซึ่งบางประเทศการออกเสียงก็เสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่บางประเทศอยู่ระหว่างการออกเสียง แต่มีหลายสถานทูตที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง-บัตรออกดสียงประชามติแล้ว อยู่ระหว่างทยอยแยกบัตรแต่ละประเภท รวมถึงก็ได้ทยอยจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทย เพื่อส่งให้ กกต. และไปรษณีย์ไทย นำไปจัดส่งตามหน่วยเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์ต่อไป
โดยวันที่ 23 ม.ค. (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา)สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงบัตรเลือกตั้งคนไทยในสหรัฐที่บรรจุในถุงเมล์ทางกสรทูตไปส่งสนามบิน พร้อมแจ้งว่าได้มีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล็อตแรก จำนวน 1,981 ซอง ทางเครื่องบินกลับประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้มีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปออกเสียงเลือกตั้งและประชามตินอกราชอาณาจักรก่อนและหลังวันออกเสียง 7 วันทางออนไลน์ หากไม่แจ้งเหตุก็จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน ได้แจ้งความคืบหน้าการจัดเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติ วันที่ 24 มกราคม ณ สถานทูต มีผู้มาใช้สิทธิ 240 คน จากที่ลงทะเบียน 361 คน หรือ 66.48 %และมีผู้มาออกเสียงประชามติ 197 คน จากที่ลงทะเบียน 252 คน หรือ 78% โดยระบุว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด และได้รับความสนใจจาก influencer มาร่วมสังเกตการณ์และบันทึกบรรยากาศในการใช้สิทธิ ส่วนประชาชนที่เลือกตั้งและออกเสียงประขามติทางไปรษณีย์ สถานทูตแจ้งให้ส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 28 มกราคม เวลา 12.00 น. ตามเวลาของสวีเดน เพื่อสถานทูตจะทำการคัดแยกประเภทบัตร ก่อนรวบรวมส่งบัตรเบือกตั้งกลับประเทศไทย
ขณะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ออกประกาศคณะกรรมการประจำที่ออกเสียง ที่ออกเสียงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ แจ้งว่าได้มีการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรเสร็จสิ้นแล้ว โดยสถานกงสุลได้รับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ บัตรละ 640 บัตร มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 504 คน โดยมีบัตรเหลือแบบละ 136 บัตร และได้รับบัตรออกเสียงประชามติ จำนวน 480 บัตร มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตร 353 คน บัตรเหลือ 127 บัตร
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม อิตาลี ซึ่งเปิดให้คนไทยที่พำนักในอิตาลีที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสส.และออกเสียงประสมตินอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. เป็นต้นไป แจ้งว่าสถานทูต ได้รับบัตรเลือกตั้งสส.และบัตรออกเสียงประชามติ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการคัดแยกบัตรตามจังหวัดและเขตเลือกตั้ง ก่อนส่งกลับบัตรเลือกตั้งกลับประเทศ โดยขอให้ผู้ที่ได้รับบัตร ส่งเอกสารกลับมายังสถานทูตในวันที่ 27 ม.ค. นี้เภืาอจัดส่งบัตรกลับประเทศ ขณะที่บัตรออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรจะทำการนับที่สถานทูตในวันที่ 9 ก.พ. 2569
ขณะที่เพจของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความถึงบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยที่พำนักในหลายประเทศทั่วโลกว่าเป็นไปอย่างคึกคักและเรียบร้อย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าต่างประเทศ รายงานว่ามีคนไทยเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความตื่นตัวและความตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองของคนไทยในต่างแดน ซึ่งมีหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และครอบครัวคนไทย ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในต่างประเทศ ได้มีการจัดระบบอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ การให้คำแนะนำขั้นตอนการลงคะแนน และการดูแลความเรียบร้อยในสถานที่เลือกตั้ง เพื่อให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พร้อมระบุว่าการตอบรับที่ดีจากคนไทยในต่างประเทศครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของพลเมืองไทยทั่วโลกที่ยังคงผูกพันกับบ้านเกิดและพร้อมมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศอย่างแข็งขัน