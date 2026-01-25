“เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ยกทีม 8 ผู้สมัครสมุทรปราการ ขอพรองค์พระสมุทรเจดีย์ พร้อมรับใช้ชาวปากน้ำ ยันทุกนโยบายทำได้จริงทันที

ปากน้ำเดือด!! “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ยกทีม 8 ผู้สมัครสมุทรปราการ ขอพรองค์พระสมุทรเจดีย์ ลั่นพร้อมรับใช้ชาวปากน้ำ ยัน ทุกนโยบายทำได้จริงทันทีล้านเปอร์เซ็นต์ แถมจูงน้องหมูเด้ง หาเสียงตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง คนแห่ทักเพียบ
วันนี้(25 ม.ค.2569) นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 23 ถือฤกษ์ดี 8.23 น.เลขเดียวกับหมายเลขพรรค นำทัพผู้สมัครสส.พรรคปวงชนไทย ทั้ง 8 เขต สมุทรปราการ ประกอบด้วย น.ส.วชิราภรณ์ สุระหิรัญพล (วา)เขต1เบอร์ 1/ดร.มานิตย์ พรหมการีย์กุล เขต 2 เบอร์ 11 /ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์(เบิร์ด) เขต 3 เบอร์ 1 /นาย ไพรัตน์ สำเภาทอง เขต 4 เบอร์ 8 /นายสงกรานต์ แสงสุข เขต 5 เบอร์ 8 /นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต เขต 6 เบอร์ 3 /นายธานัท บัวศรีคำ เขต 7 เบอร์ 4 และนายหัสวรรษ เผือกบางนา เขต 8เบอร์2 เข้ากราบสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปากน้ำสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความ เป็นสิริมงคลเอาฤกษ์เอาชัยขอพรให้ได้รับชัยชนะ ก่อนลงพื้นที่หาเสียงตลาดปากน้ำและตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง พบปะพ่อค้าแม่ขายและทักทายแนะนำตัวกับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในวันหยุดสุดสัปดาห์
นายเอกสิทธิ์ ประกาศความพร้อมว่า จังหวัดสมุทรปราการทั้ง 8 เขต ผู้สมัครของพรรคปวงชนไทย ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ยืนยันว่า เป็นคนพื้นที่ปากน้ำ รู้ปัญหาดี มีศักยภาพพร้อมเข้ามาแก้ปัญหาให้ชาวปากน้ำได้ทันที เรื่องรายได้ต้องเพิ่มทันที จากนโยบายสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ อัพสกิล ด้านAI เพิ่มทักษะดิจิทัล เพิ่มรายได้คูณ 2 ทันทีให้กับคนทำงานทั้งในระบบและดูแลสวัสดิการให้แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ต้องไม่ถูกมองข้าม เราต้องสร้างงานจะรอให้รัฐบาลแจกอย่างเดียวไม่ได้ โดยพื้นที่สมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรม พรรคปวงชนไทยมีนโยบายพลิกโฉมอุตสาหกรรมใหม่ให้ไทยสะอาด สู่อุตสาหกรรมนวัตกรรม BCG,Hi-Tech & Smart industry ดึงเงินลงทุนใหม่ 500,000 ล้านบาท สร้างงานคุณภาพสูง 250,000 ตำแหน่ง ลดการว่างงาน มั่นใจ นโยบายตอบโจทย์คนปากน้ำ และมีประสบการณ์ทำได้จริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
“ที่ผ่านมาพรรคการเมืองเดิมยังแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้ ครั้งนี้ขอโอกาสพรรคใหม่ พรรคปวงชนไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานจริง ภาคธุรกิจและเคยเป็นหัวหน้าชุด ปฏิบัติการ บินไปจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ถึงกัมพูชามาแล้ว 3 รอบ มั่นใจ พร้อมเข้าไปทำงานได้ทันที”นายเอกสิทธิ์ ย้ำ
โดยวันนี้หัวหน้าอาร์ท เอกสิทธิ์ ได้พาน้องหมาชื่อ “หมูเด้ง” พันธุ์เชาเชาสีดำขนฟูมาเดินหาเสียงที่บริเวณหน้าตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สร้างสีสันความสนใจให้กับผู้มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดอย่างมาก เป็นการตอกย้ำถึงความใส่ใจสัตว์เลี้ยง จึงออกนโยบาย “บัตรทองเพื่อน้องหมาแมว” เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เลี้ยงด้วย โดยจะมีการผลักดันให้มีสัตวแพทย์ชุมชน ทำหมัน-ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ พรรคปวงชนไทยส่งผู้สมัครสส.ครบทั้ง 8 เขต ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.วชิราภรณ์ สุระหิรัญพล (วา) หมายเลข 1 เป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง วุฒิสภา
เขต 2 ดร.มานิตย์ พรหมการีย์กุล หมายเลข 11 ประธานที่ปรึกษาสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยและประธานสมัชชาแรงงานแห่งชาติ
เขต 3 ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์ (เบิร์ด) ผู้สมัครสส.พรรคปวงชนไทย หมายเลข 1 ประจำศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี,กรมเจ้าท่า,กระทรวงคมนาคมกรรมการผู้จัดการบริษัทเอกชน
เขต 4 นาย ไพรัตน์ สำเภาทอง หมายเลข 8 อาจารย์หนึ่ง โหรทบ.และที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เขต 5 นายสงกรานต์ แสงสุข หมายเลข 8 ทำงานด้านจิตอาสาในพื้นที่มายาวนานและเป็นรองประธานสมาพันธ์ต่อต้านมลพิษทางเสียงสนามสุวรรณภูมิ
เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต หมายเลข 3 เป็นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
เขต 7 นายธานัท บัวศรีคำ หมายเลข 4 อดีตประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสมุทรปราการ และ เขต 8 นายหัสวรรษ เผือกบางนา หมายเลข 2 เป็นอดีตสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ