"ภูมิ สวัสดี" ผู้สมัคร สส.เขต 21 กทม.พรรครักชาติ ลงพื้นที่ชุมชนประเวศ หวิดโดนไล่ ชาวบ้านนึกว่า "ด้อมส้ม"

"ภูมิ สวัสดี" ผู้สมัคร สส.เขต 21 กทม.พรรครักชาติ หวิดโดนไล่ ขณะลงพื้นที่หาเสียงในชุมชนประเวศ ชาวบ้านนึกว่า “ด้อมส้ม”
วันที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ (เบอร์ 35) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4)และนายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9) ลงพื้นที่ย่านชุมชนประเวศ เขตประเวศ เพื่อช่วยหาเสียงและแนะนำตัว นายภูมิ สวัสดี ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 21 (ประเวศ-สะพานสูง) หมายเลข 6 โดยทีมได้เดินเท้า เคาะประตูบ้าน เพื่อแนะนำตัว เสนอนโยบายและขอโอกาสเข้าไปรับใช้พี่น้องในสภาฯ
โดยมีชาวชุมชนบางส่วนเห็นทีมพรรครักชาติเป็นเด็กรุ่นใหม่ ที่เดินเท้าเข้ามาเสียง จึงเข้าใจผิดคิดว่า “ผู้สมัครจาก ด้อมส้ม” มาหาเสียง ซึ่งเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในช่วงที่ทีมพรรครักชาติ กำลังเดินเข้าหาบ้านเรือนประชาชน มีช่วงหนึ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่แสดงท่าทีไม่ตอบรับ และเกือบจะปิดประตูบ้านไม่ยอมออกมาพูดคุยด้วย เพราะเข้าใจผิดจากสัญลักษณ์และสีสันบางอย่างว่า เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนหรือผู้สมัครจาก “พรรคประชาชน“หรือ “ด้อมส้ม” ซึ่งชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวอาจมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างออกไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมงานได้เข้าไปชี้แจงและแนะนำตัวอย่างเป็นกันเองว่า นี่คือ “ภูมิ สวัสดี” เบอร์ 6 จาก “พรรครักชาติ” ไม่ใช่กลุ่มที่ชาวบ้านเข้าใจผิด ทันทีที่ทราบความจริง บรรยากาศที่เคยตึงเครียดก็กลับกลายเป็นรอยยิ้ม ชาวบ้านคนดังกล่าวได้เปลี่ยนท่าทีทันที พร้อมเปิดประตูบ้านออกมาต้อนรับอย่างเป็นกันเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาในชุมชน และให้กำลังใจนายภูมิอย่างอบอุ่น
"ตอนแรกนึกว่าสีส้มมา ผมเกือบปิดประตูหนีแล้ว แต่พอรู้ว่าเป็นพรรครักชาติ เป็นเบอร์ 6 ก็ยินดีเลยครับ เข้ามาคุยกันก่อน ยินดีต้อนรับเต็มที่" เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่
“ภูมิ สวัสดี” มั่นใจ การลงพื้นที่คือหัวใจ ด้านนายภูมิ สวัสดี ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า การลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นภาพสะท้อนความรู้สึกของประชาชนอย่างชัดเจน และขอบคุณชาวชุมชนที่เปิดใจรับฟังนโยบายของพรรครักชาติ พร้อมย้ำว่าตนตั้งใจมาทำงานเพื่อพี่น้องชาวประเวศและสะพานสูงอย่างจริงใจ ไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองแบบใด ตนพร้อมรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาให้ทุกคน สำหรับการลงพื้นที่ในเขต 21 ครั้งนี้ ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยนายภูมิขอฝากเบอร์ 6 และพรรครักชาติไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนี้