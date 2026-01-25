“พิธา” คัมแบ็กชูยุทธศาสตร์ 4T ปลุก 25 ล.เสียงยังไม่ตัดสินใจเลือกส้ม บอก “ไอซ์” ล่อให้แล้ว 24 ล.ผู้ประกันตน

อดีตหัวหน้าก้าวไกล มาแล้ว! ชูยุทธศาสตร์ 4T ปลุก 25 ล้านเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจให้เลือกพรรคประชาชน ส่ง “เท้ง” เข้าทำเนียบรัฐบาล บอก “รักชนก” ล่อให้แล้วผู้ประกันตน 24 ล้านคน
วันนี้ (25 ม.ค.) ที่สามย่านมิตรทาวน์ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้กลับมาอีกครั้งอยู่ในบรรยากาศที่คุ้นเคย และยังมีเรื่องที่เรายังค้างคาอยู่ ยังทำไม่จบ วันนี้ก็ได้มาร่วมทีมด้วยกัน และหวังว่า จะเชิญชวนทุกคนไปร่วมเลือกเบอร์ 46 ส่ง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เข้าทำเนียบรัฐบาล ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ตนคิดถึง ตั้งแต่ถูกตัดสิทธิก็แต่ก็ตัดสิทธิความคิดถึงประชาชนไม่ได้
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มองว่าเป็นเรื่องยากหรือไม่ พรรคประชาชนอาจจะไม่ได้เป็นที่ 1 นายพิธา กล่าวว่า การเลือกตั้งยากทุกครั้ง คนก็เปลี่ยนไปตลอด แต่สิ่งสำคัญและเป็นจุดเด่นของพวกเราต้องแต่สมัยอนาคตใหม่ จนถึงปัจจุบัน ก็คือ การทำงานทำงานเป็นทีม ก็จะได้เห็น ธร ทิม เท้ง ต๋อม หรือ 4T ที่จะร่วมกันทำให้นายณัฐพงษ์เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลให้ได้แน่ๆ ส่วนการดึงคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนายณัฐพงษ์ ตนเพียงมาเป็นผู้ช่วย ส่วนเจอศึกหนักทั้งจากเพื่อไทยและภูมิใจไทย ก็ต้องยอมรับว่า ไม่มีครั้งไหนที่ไม่หนัก เป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง เราควรเอาบรรยากาศที่คุ้นเคยกลับมาการเมืองเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องความเป็นไปได้ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วม
“เวทีนี้ถ้าจะให้เฉลยกับผู้สื่อข่าว ตั้งใจสื่อสารกับคน 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 10 ล้านคน ที่ปกติแล้วไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ ซึ่งเราก็เข้าใจ เพราะการเดินทางออกมาใช้สิทธิอะไรต่างๆ ก็มีต้นทุน ขณะเดียวกัน ก็ยังมีอีกประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ หรือประมาณ 7 ล้านคน รวมกับคนรุ่นใหม่ 3 ปีที่ผ่านมา เกิดประมาณปีละ 8 แสน รวมแล้วก็ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งคนที่สนับสนุนคุณเท้งอยู่แล้ว ก็เป็นหน้าที่ของคุณเท้ง แต่คนที่มักจะไม่มาใช้สิทธิกับคนที่ยังติดสินใจไม่ได้ ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องปลุกพวกเขา 25 ล้านคนออกมาให้ได้ เพราะคุณไอซ์ (น.ส.รักชนก ศรีนอก) ก็ได้ล่อไปแล้ว 24 ล้านคน จากประกันสังคม ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าการออกมาเลือกตั้งมีประโยชน์ แน่นอนว่ามีต้นทุนในการออกมาเลือกตั้ง ก็อาจจะต้องปิดร้านก๋วยเตี๋ยว บางคนลางานไม่ได้” นายพิธา กล่าว
เมื่อถามต่อถึงกระแสชาตินิยมกับวาทกรรมทหารมีไว้ทำไม จะกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่ นายพิธา กล่าวว่า เรื่องนี้ก็ได้มีการอธิบายไปหลายครั้งมากแล้ว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ได้ขอโทษที่ทำให้ทหารมืออาชีพไม่สบาย เพื่อปรับความเข้าใจกัน และหลังจากปรับความเข้าใจ ก็ได้เห็นทหารมืออาชีพชั้นผู้น้อย ได้ออกมาระบายความอัดอั้นตันใจ ดังนั้น จุดยืนของเราในการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยและมีสิทธิมนุษยชน ไม่มีคอร์รัปชันในกองทัพ เป็นสิ่งที่ทหารมืออาชีพจำนวนมากเข้าใจ