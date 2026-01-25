“ไอซ์” โดนแล้ว “ธรรมนัส” ฟ้องหมิ่น 100 ล. แขวะไหนใจนักเลงแต่ฟ้อง ปชช. โวอย่ามั่นคนอยากเปลี่ยนเยอะ

“รักชนก” โชว์หมายศาล! ถูก “ธรรมนัส” ฟ้องหมิ่น 100 ล. นัดไต่สวนพรุ่งนี้ ที่พะเยา เจ้าตัวลั่นถามไหนว่าใจนักเลง ทำไมใช้อำนาจฟ้อง ปชช. ซัด อย่ามั่นใจอะไรมาก คนอยากเปลี่ยนเยอะ
วันนี้ (25 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพได้รับหมายศาลลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า รับหมายศาลจาก ธรรมนัส พรหมเผ่า ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท
นัดไต่สวนมูลฟ้องที่ ศาลพะเยา 13:00 น. พรุ่งนี้ จะได้เจอคุณธรรมนัสไหมนะ อยากถามอะ ไหนบอกนักเลง ฟ้องนักการเมืองไม่ว่า แต่เที่ยวฟ้องประชาชนคนธรรมดาด้วย คนที่เสนอตัวมารับใช้ประชาชน ได้อำนาจได้ความไว้วางใจมา อำนาจนั้น เค้ามีไว้ให้ใช้เพื่อยืนเคียงข้างประชาชน
ไม่ได้มีไว้ใช้ทำอะไรแบบนี้ แล้วข้อความแค่นี้เรียกร้อยล้านเลยหรอ ไหนบอกใจนักเลง
ชาวพะเยา พรุ่งนี้ได้เจอกัน ถึงเปลี่ยนไม่ได้ แต่ทำให้หนาวได้แน่นอน อย่ามั่นใจอะไรมาก คนพะเยาอยากเปลี่ยนเยอะ