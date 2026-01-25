“สมศักดิ์” ปราศรัยสุโขทัย แจงนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้าน ไม่ใช้งบฟุ่มเฟือย ชี้ใช้งบปีละกว่า 3 พันล.สร้างรายได้กว่าแสนล.

“สมศักดิ์ ” แจงนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านวันละ 9 คน ไม่ใช่การใช้งบฟุ่มเฟือย ชี้ใช้งบเพียงปีละ 3,285 ล. ดึงรายได้หมุนเวียนกว่า 1 แสนล. เพิ่มฐานภาษีอย่างยั่งยืน ด้าน “ณัฐธิดา” เผยไทยมีเศรษฐกิจใต้ดินอันดับ 14 ของโลก ดันนโยบายดึงเงินนอกเข้าระบบ
วันนี้( 25 ม.ค.69)นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ณัคนางค์ กุลนาถศิริ ผู้สมัคร สส.สุโขทัย เขต 1 เบอร์ 5 และ พรรณสิริ กุลนาถศิริ อดีต สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีประชาชนร่วมกว่า 1,000 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นายสมศักดิ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนนโยบายสำเร็จมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งตนมีส่วนร่วมผลักดันขณะดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข รวมถึงการลดโรค NCDs โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยรณรงค์นับคาร์บ เข้าถึงประชาชนกว่า 42 ล้านคน ช่วยลดผู้ป่วยและงบประมาณ พร้อมยืนยันจะสานต่อร่าง พ.ร.บ.อสม.ที่เคยตกไปจากการยุบสภา
สำหรับนโยบายใหม่ “สร้างเศรษฐีเงินล้านทุกวัน” นายสมศักดิ์ชี้แจงว่า จะมอบเงินวันละ 9 คน รวม 9 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกร, อสม./อสส./ทหารผ่านศึก/ชรบ., ผู้สูงอายุ, ผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้ (4 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ล้านบาท) และกลุ่มผู้ใช้จ่ายมีใบเสร็จ 5 คน คนละ 1 ล้านบาท รวมใช้งบปีละ 3,285 ล้านบาท โดยย้ำว่าไม่ใช่การใช้งบฟุ่มเฟือย เพราะจะสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าประเทศกว่า 1 แสนล้านบาท และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งต่างประเทศอย่างไต้หวันทำแล้วเก็บภาษีเพิ่มได้กว่า 20% อีกทั้งรัฐจะได้ฐานข้อมูลเพื่อบริหารนโยบายอย่างตรงจุด
นายสมศักดิ์ยังกล่าวถึง “ทุ่งทะเลหลวง” ว่ามีประโยชน์หลายด้าน ทั้งการกักเก็บน้ำ การท่องเที่ยว การถวายพุทธบูชา และการผลิตน้ำประปา โดยการตั้งโรงกรองน้ำทุ่งทะเลหลวงช่วยจ่ายน้ำให้ 5 อำเภอ ได้แก่ ศรีสำโรง กงไกรลาศ เมือง คีรีมาศ และบ้านด่านลานหอย จึงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อคำวิจารณ์ในทางลบ
ด้านน.ส.ณัฐธิดา กล่าวว่า คนรุ่นใหม่ต้องการเห็นการเมืองที่สุจริต เปลี่ยนรัฐควบคุมเป็นรัฐบริการ พรรคเพื่อไทยเตรียมสร้างแพลตฟอร์มวันสต็อปเซอร์วิสให้บริการรวดเร็ว พร้อมย้ำว่านโยบายเศรษฐีเงินล้านไม่ใช่แค่แจกเงิน แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ จัดทำนโยบายตรงกลุ่ม ลดงบซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงได้ตรงจุด โดยข้อมูลชี้ว่าไทยมีเศรษฐกิจใต้ดินอันดับ 14 ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียน นโยบายนี้จะช่วยดึงเงินนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบ เพิ่มรายได้ประเทศ
ขณะที่น.ส.ณัคนางค์กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่พบประชาชน 12 ชุมชน และขอฝากตัวเบอร์ 5 พร้อมยืนยันจะผลักดันนโยบายยกระดับเศรษฐกิจสุโขทัยที่มีศักยภาพทั้งท่องเที่ยว เกษตร และอุตสาหกรรม โดยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา สนับสนุนเอสเอ็มอีและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่เก็บค่าธรรมเนียม สานต่อ พ.ร.บ.อสม. ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% และนโยบายหวยเกษียณ ซื้อแล้วไม่หายเป็นเงินออมให้ประชาชน