“ชัยวุฒิ” โชว์เต้น ปาดน้ำตา 9 ล้านหยดน้ำตา สับเละ!! เพื่อไทย "กล่องสุ่ม เงินล้านผลาญงบชาติ”

“ชัยวุฒิ” นำทีมพรรครักชาติ โชว์เต้นปาดน้ำตา 9 ล้านหยดน้ำตา สับเละนโยบายเพื่อไทย กล่องสุ่มแจกเงินวันละ 9 ล้านผลาญงบชาติ
วันที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 08.00 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ (เบอร์ 35) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4), นายทัศนัย ทองมี รองหัวหน้าพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6) และนายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9) ลงพื้นที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ ซอยนวลจันทร์ 56 เขตบึงกุ่ม เพื่อช่วยหาเสียงและแนะนำตัว นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 13 เบอร์ 9
บรรยากาศการหาเสียงภายในตลาดโพธิ์สุวรรณ เขต 13 บึงกุ่ม เต็มไปด้วยบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่มาขายของ และบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าขายไม่ดี อยากให้ภาครัฐหรือพรรคการเมืองช่วยประชาชน ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
นอกจากนี้ นายชัยวุฒิ พร้อม แกนนำพรรครักชาติ ได้เต้น ประกอบเพลง "9 ล้านหยดน้ำตา" ของศิลปินชื่อดัง "ดอน สอนระเบียบ" เพื่อสะท้อนนโยบายเศรษฐกิจของคู่แข่งที่เปรียบเสมือนการขายฝันและอาจทิ้งความเสียใจไว้ให้ประชาชน พร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบาย “สร้างเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน” ของพรรคเพื่อไทย โดยตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและที่มาของงบประมาณ ระบุว่าเป็นการนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้หาเสียง ซึ่งอาจเข้าข่ายการมอมเมาให้คนหลงเชื่อในความฝันที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงทวงถามถึงสิทธิประโยชน์เดิมที่เคยสัญญาไว้ เช่น เงินหมื่นดิจิทัล จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน จึงมองว่านโยบายใหม่ที่ประกาศออกมาเป็นเพียงการกลบเกลื่อนความล้มเหลวเดิม
หัวหน้าพรรครักชาติ ยังได้แสดงความกังวลว่า นโยบายที่เน้นการเสี่ยงโชคหรือการรอคอยโชคลาภ จะส่งผลเสียต่อวินัยทางการเงินและทำให้ประชาชนจมปลักอยู่กับการพนัน
"พรรครักชาติขอถามแทนพี่น้องประชาชนว่า ได้ถามผู้เสียภาษีหรือยัง? นโยบายแบบนี้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้จริง แต่กลับสร้างปัญหาให้คนงมงาย ทำได้จริงให้เห็นก่อน แล้วค่อยมาพูดเรื่องใหม่" นายชัยวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้นายชัยวุฒิ และทีมพรรครักชาติ ยืนยันความพร้อมในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน โดยชูจุดแข็งเรื่องพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และตั้งใจจริง พร้อมขอโอกาสให้ เบอร์ 35 (พรรครักชาติ) และ นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 13 เบอร์ 9 เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป