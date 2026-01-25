“ธนกร” เดินตลาดมหาสารคามช่วย “ฤทธิรงค์” หาเสียง จวกนโยบายเพื่อไทยแจกวันละ 9 ล้านขายฝัน ระวังเข้าข่ายพนันออนไลน์

“ธนกร” เดินตลาดมหาสารคามช่วย “ฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์” ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม ภูมิใจไทย หาเสียง จวก นโยบายเพื่อไทย รวยทุกวันเงินล้าน 9 คน คนละ 1 ล้าน แค่พูดขายฝัน ติงระวังเข้าข่ายพนันออนไลน์-มัวเมาประชาชน ย้ำการเมืองวันนี้ไม่มีพื้นที่ให้ความลังเล ชี้แบ่งใจให้คนอื่น เท่ากับเปิดทางให้ฝ่ายที่ไม่จริงใจแก้ปัญหาได้กลับเข้ามา
วันที่ 24 ม.ค. 2569 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นรถแห่และเดินหาเสียงตลาดนัดเย็น ตลาดวังยาว และตลาดบ้านหนองแวง เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 ของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดอย่างมาก
นายธนกร ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย รวยทุกวันเงินล้าน 9 คน คนละ 1 ล้านบาท ของพรรคเพื่อไทยว่า ถ้าคิดจะพูดเพื่อขายฝันอย่างเดียวแบบนั้นมันง่าย แต่พรรคเพื่อไทยต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยว่า จะเอาเงินจากที่ไหนมาแจก อย่าบอกว่าจะเอาเงินงบประมาณรัฐมาแจก ถ้าคิดแบบนั้นก็จะดูหน้าหนาไปหน่อย นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยต้องตอบคำถามสังคมด้วยว่า นโยบายนี้จะเข้าข่ายพนันออนไลน์ หรือเข้าข่ายมัวเมาประชาชนหรือไม่ หรือว่าพรรคนี้จากรุ่นสู่รุ่น ดีเอ็นเอเดียวกันหมด คิดวนไปไหนได้ไม่ไกลแล้วจริงๆ เดี๋ยวก็หวยบนดิน เดี๋ยวก็หวยเกษียณ ทั้งๆ ที่วันนี้โลกไปถึงไหนกันแล้ว แต่พรรคเพื่อไทยยังจมปลักอยู่กับการหลอกประชาชนด้วยการเอาหวยมาล่อ หลอกให้ฝันว่าสักวันจะได้ถูกหวยกับเขาบ้าง พรรคเพื่อไทยควรสงสารประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ แต่ต้องมาเจียดเงินเพื่อซื้อฝันที่ท่านสร้างหลอกเขาไว้บ้าง
ส่วนกรณีที่พระปกเกล้าโพลระบุว่า ประชาชน 26.2% ยังไม่เห็นคนที่ใช่ และให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกนั้น นายธนกร กล่าวว่า ผลสำรวจดังกล่าวชี้ชัดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ยังเปิดกว้าง พรรคที่ดีอกดีใจนักหนาว่าตอนนี้ได้คะแนนสูงสุดนั้น มันก็ยังไม่แน่ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย อาจจะถูกพลิกเกมก็ได้ ดังนั้น การตัดสินใจของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เลือกเหล่านี้ จะเป็นตัวแปรชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอน อย่างไรก็ตาม พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั้น วันนี้หลายๆ เรื่องเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ตัดสินใจเทคะแนนให้นายอนุทินอย่างล้นหลาม เพื่อเข้าไปขับเคลื่อนประเทศต่อไป
“การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เลือกคนที่เราชอบ แต่ต้องเลือกด้วยยุทธศาสตร์ ถ้าอยากเห็น อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ ต้องเลือกทั้งคนและพรรคไปในทิศทางเดียวกัน การเมืองวันนี้ไม่มีพื้นที่ให้ความลังเล การแบ่งใจให้คนอื่น เท่ากับเปิดทางให้ฝ่ายที่ไม่จริงใจแก้ปัญหาให้ประชาชนได้กลับเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ถ้าอยากให้อนุทินไปต่อ ต้องกล้าเลือกให้ชัด เลือกให้ตรง และเลือกให้ถึงเส้นชัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย” นายธนกร กล่าว