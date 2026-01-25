“อนุชา” สวมเสื้อ พท.ร่วมงานเผาข้าวหลามศาลพ่อปู่ศรีเมือง ชมชาวหางน้ำสาครรักษาประเพณี

“อนุชา นาคาศัย” ผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.ชัยนาท เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย ร่วมงานเผาข้าวหลาม ศาลพ่อปู่ศรีเมืองชื่นชมชาวหางน้ำสาคร รักษาประเพณี สร้างความสามัคคีเจริญรุ่งเรือง ในพื้นที่
วันนี้ (2 5ม.ค.) นายอนุชา นาคาศัย ผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.ชัยนาท เบอร์ 3 พรรคเพื่อไทย ร่วมงานเผาข้าวหลาม ศาลพ่อปู่ศรีเมือง บ้านหางน้ำสาคร ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
พร้อมชื่นชมพี่น้องชาวหางน้ำสาคร ที่ได้รักษาประเพณีการทำบุญเผาข้าวหลาม ซึ่งพ่อปู่ศรีเมือง มีอายุ 200 กว่าปีของเป็นสถานที่ที่ทำให้ชาวหางน้ำสาคร ได้รวมใจรักสามัคคีสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตำบลหางน้ำสาคร
จากนั้น นายอนุชา ได้ร่วมงานประเพณีเผาข้าวหลาม ทำบุญกลางบ้าน ที่ ม.1 ต.ธรรมมามูล อ เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นสถานที่เผาข้าวหลาม จำนวน 2,000 กระบอก เพื่อจะนำถวายพระในวันพรุ่งนี้วันพระ วันพรุ่งนี้ (25 ม.ค.) และส่วนหนึ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งงานดังกล่าวยังเป็นการร่วมกันทำบุญของชาวบ้าน ม.1 ที่สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ทั้งนี้ชาวบ้านให้นายอนุชา ร่วมทำข้าวหลามกับกลุ่มแม่บ้านด้วย
“ตนดีใจที่ได้มาร่วมงานบุญงานประเพณีเผาข้าวหลาม ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าส่งเสริมและน่าส่งต่อให้ลูก รุ่นหลานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้าน ผมขอขอบคุณที่พวกเราร่วมมือร่วมกันที่จะรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามนี้”
นายอนุชา ยังขอบารมีพ่อปู่ศรีเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้พี่น้องตำบลหางน้ำพบกับความสุขความสมหวังคิดสิ่งใดให้ได้สมความปรารถนา เหนืออื่นใดขอให้พี่น้องมีความสุขกับงานบุญในวันนี้และพกพาความสุขกลับไปสู่ลูกหลาน มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งครอบครัว ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดกาล