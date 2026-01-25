“นภาดา” จับมือ จำลอง ลุยปักธง เขต 8 นนทบุรี มั่นใจ เพื่อไทยทำได้ ประชาชนตอบรับ

วันนี้(25 ม.ค.)นางสาวนภาดา เพ็ชร์จินดา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงชุมชนบ้านบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ช่วยนายจำลอง ขำสา ผู้สมัคร สส.เขต 8 เบอร์ 2 เพื่อไทย นางสาวนภาดา ระบุว่า วันที่1กพ.จะมีการเลือกตั้งสส.ล่วงหน้าสำหรับประชาชนที่เเจ้งใช้สิทธิ ส่วนวันที่ 8กพ.คือการเลือกตั้งทั่วประเทศเเละประชามติ คนไทยอย่าลืมไปใช้สิทธิเพื่อกำหนดอนาคตประเทศของทุกคน
โดยพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัคร400เขตเเละ100บัญชีรายชื่อ พร้อมนโยบายพรรค “เพื่อไทยทำได้” ให้ประชาชนพิจารณานโยบายพรรคเเละผู้สมัคร สส.ทัังสองระบบ ซึ่งพรรคจะผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ว่า “ทำได้”จริง
เเละเขตเลือกตั้งที่8 (อ.บางบัวทอง-อ.ไทรน้อย) พรรคส่งผู้สมัคร สส.คือนายจำลอง ขำสา เบอร์ 2 เป็นผู้ที่ทำงานใน อบจ.นนทบุรี ปี2547-2564 ตั้งเเต่เป็นสจ.- รองนายก อบจ.นนทบุรี นายจำลองยังมีประสบการณ์ในการ ดูเเล จ.นนทบุรี มายาวนาน ขอชาวนนทบุรี เขต8 ให้โอกาสนายจำลองเข้ามาเป็น สส. เข้าไปเป็นตัวแทน ผลักดันนโยบายพรรค
นางสาวนภาดาระบุว่า นโยบายบางส่วนของพรรคที่จะเสนอให้ชาวนนทบุรี เขต8พิจารณาเเละลงคะเเนนให้พรรคทั้งสองใบ เช่น ยิ่งกว่าพลัส 70 : 30 ที่จะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยลดลงทันที คนไทยใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้คล่องตัว ร้านค้าขนาดเล็กจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น เพราะปัจจุบัน รายได้คนส่วนใหญ่ยังฝืดเคือง จำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการช่วยเหลือเพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ประชาชนและร้านค้ารายย่อยมากขึ้น เงินทุกบาทจะหมุนเวียนอยู่ในระบบ เกิดการใช้จ่ายซ้ำ และรัฐได้ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับคืน
ส่วนการดูเเลเกษตรกรเเละชาวนนทบุรี เขต8 อีกหนึ่งนโยบายที่พรรคตั้งใจดำเนินการทันทีเพื่อลดภาระทางเศรษฐกิจของประชาชนคือ ”พักหนี้เกษตรกร“ คือพักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 ปี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (เฉพาะสถาบันการเงินรัฐ)
ส่วนการ”ล้างหนี้เสียประชาชน“ นั้น ประชาชนที่มีหนี้เสีย (NPLs) ไม่มีหลักประกันต่ำกว่า 200,000 บาท ค้างชำระเกิน 1 ปี จ่ายหนี้ 10% ของยอดหนี้เพื่อปิดหนี้
“ส่วนนโยบายหวยเกษียณ“ คือการออมรูปแบบใหม่ เเละเป็นหลักประกันยามเกษียณของคนไทยทำให้มีเงินก้อน เพราะเงินที่ซื้อหวยเกษียณจะกลายเป็นเงินออมในบัญชีเงินออมของแต่ละคนและจะได้คืนทุกบาท รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนเมื่ออายุ 60 ปี และทุกบาทที่ซื้อหวยเกษียณ นอกจากได้ลุ้นเงินรางวัลหลักล้านบาท/สัปดาห์แล้วนั้น ทุกบาทของคนซื้อจะกลายเป็นเงินออม คือ เป็นการซื้อหวย เงินไม่หาย หวยเกษียณนั้น ขายใบละ50บาท จับรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ถ้าถูกรางวัล เงินรางวัลโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ทันที" นางสาวนภาดาระบุ
นางสาวนภาดา เชื่อว่าชาวนนทบุรี เขต8จะพิจารณานโยบายพรรคที่ทำได้เเละเป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเเท้จริง วันที่1เเละ8กพ. 2569 ขอให้ลงคะเเนนทั้งสองใบให้พรรค เพื่อให้พรรคได้เป็นรัฐบาลไปดำเนินการนโยบายเหล่านี้ เเละให้โอกาส นายจำลอง ได้เป็นสส.ไปสะท้อนสิ่งที่ชาวนนทบุรี เขต8ว่าอยากให้พรรคดำเนินการในพื้นที่ด้านใดเพิ่มเพื่อให้ประเทศดึขึ้น