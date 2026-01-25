“มาร์ค” ลุยร่มเกล้า–มีนบุรี ช่วยลูกพรรคขอเสียงคนกทม. แฟนคลับแห่รอแต่เช้า เตรียมยกทัพลุยสนามเลือกตั้งภาคใต้!

“อภิสิทธิ์” ลงพื้นที่ร่มเกล้า–มีนบุรี แฟนคลับแห่รอพบตั้งแต่เช้า บรรยากาศคึกคัก มั่นใจกระแสตอบรับหนุนโค้งสุดท้าย ย้ำต้องทำงานหนักช่วงเลือกตั้งใกล้ปิดเกม ชี้กระตุ้นศก.ระยะสั้นไม่ยั่งยืน ต้องดันให้โตจริงเพิ่มรายได้ประชาชนระยะยาว
วันนี้ ( 25 ม.ค. 69)ที่ตลาดเกรียงไกร เคหะร่มเกล้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้นายรัฐศักดิ์ สุขยิ่ง ผู้สมัครสส. กทม. เขต 20 เบอร์ 13 โดยได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดอย่างคึกคัก
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปและให้กำลังใจ โดยบางคนกล่าวว่าตั้งใจมารอพบตั้งแต่เช้า บางรายเผยว่าทราบข่าวล่วงหน้าจนถึงกับนอนไม่หลับ เพราะอยากมาพบและให้กำลังใจ พร้อมบอกว่าเป็นแฟนคลับติดตามมาตั้งแต่สมัยหนุ่ม และอยากเห็นนายอภิสิทธิ์กลับเข้าสภาอีกครั้ง
จากนั้นนายอภิสิทธิ์และคณะได้เดินพบปะประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีแฟนคลับและชมรมร้องเพลงในสวนตะโกนทักทาย พร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็น “คนดีของสังคม” และขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมาก โดยก่อนเดินทางต่อ นายอภิสิทธิ์และคณะได้สักการะศาลท้าวมหาพรหมร่มเกล้า และไหว้ศาลแม่สไบทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
ต่อมานายอภิสิทธิ์ได้เดินทางไปยังตลาดมีนบุรี เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและช่วยหาเสียงให้ น.ส.กานต์ วนาดรวรวิศาล ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 19 เขตมีนบุรี (ยกเว้นแขวงแสนแสบ) และเขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง) เบอร์ 11 โดยได้กล่าวถึงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านเสียงตามสายในตลาดให้ประชาชนรับฟัง
นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งในพื้นที่ลาดกระบังและมีนบุรี พร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับประชาชนในกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจในพื้นที่กรุงเทพฯ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่ากระแสตอบรับถือเป็นกำลังใจให้พรรคต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง พร้อมย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการเลือกตั้งตามกระแสหรือประเด็นเร้าใจระยะสั้น
นายอภิสิทธิ์ระบุว่าจากการพูดคุยกับเจ้าของตลาดและแม่ค้าพบว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างที่ผ่านมาได้ผลเพียงระยะสั้น เมื่อจบโครงการเศรษฐกิจก็กลับมาเงียบเหมือนเดิม หากไม่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน รายได้ของประชาชนก็ไม่เพิ่มขึ้น จึงอยากให้ประชาชนพิจารณาเลือกผู้แทนที่จริงจังกับการปราบปรามคอร์รัปชัน และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวเพื่ออนาคตของประเทศ
สำหรับกำหนดการลงพื้นที่ในช่วงถัดไป นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนจะเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ โดยจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และตรัง และวันที่26 มกราคม ตนจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและชุมพรซึ่งจะเป็นการไปพบปะพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในพื้นที่ที่การแข่งขันเข้มข้น พบว่าประชาชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น และตอบรับแนวทางของพรรคที่รณรงค์ไม่เลือกผู้สมัครที่ใช้การซื้อเสียงอย่างชัดเจน