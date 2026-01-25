ชาวลพบุรี จี้ สอบ ”เจ้าอาวาสกร่าง“ หัวคะแนนพรรคดัง ซิ่งกระบะด่ากราดชาวบ้าน บ่นเวลาการเมืองน่าช่วยกูบ้าง

ชาวลพบุรี จี้ มหาเถรสมาคม- สำนักพุทธ สอบ ”เจ้าอาวาสกร่าง“ หัวคะแนนพรรคดัง ซิ่งกระบะแดง ด่ากราดชาวบ้าน ขอ หนุนพรรคการเมืองหนึ่ง แต่ถูกปฏิเสธ ซัดเละ เวลาพวกมึงขอกูช่วยหมดทุกเรื่อง แต่เวลาการเมืองน่าช่วยกูบ้าง
เมื่อวันที่ (24 ม.ค. 2569) ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจาก ชาวบ้าน จ.ลพบุรี ถึงการแสดงพฤติกรรมของพระรูปหนึ่ง ซึ่งได้รับการเปิดเผยว่า เป็นเจ้าอาวาสวัดต่อย่อ ธ ที่ขับรถกระบะสีแดงไปทั่วทำตัวเป็นนักเลง โดยชาวบ้านในพื้นที่ ระบุว่า พระสงฆ์รูปดังกล่าวเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองดัง ตระกูลใหญ่ในพื้นที่ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่ในขณะนี้ โดยในคลิปวิดีโอดังกล่าว ปรากฏภาพพระรูปดังกล่าวยืนด่ากราดหน้าบ้านหลังหนึ่งเชิงไม่ได้รับความร่วมมือ ระบุว่า
“เวลาพวกมึงขอกูช่วยหมดทุกเรื่อง แต่เวลาการเมืองน่าช่วยกูบ้าง เวลาพวกมึงเดือดร้อนไปขอเขากัน พวกมึงเล่นไม่เป็นไง บาตรไม่ใส่บุญไม่ทำก็ไม่เป็นไร ถ้ามึงไม่เคยขออะไรกูกูจะไม่ยุ่งเลย ตอนลูกมึงเป็นกูก็ไม่เคยยุ่ง พอเวลาการเมืองกูขอร้อง เวลาเดือดร้อนก็ไม่พ้นกู แต่ต่อไปนี้กูไม่มองละพวกมึงไม่ใส่บาตรกูกูไม่เดือดร้อนหรอก เล่นไม่เป็นแล้วเหนื่อย เวลาเวลาเดือดร้อนไอเxี้ย มาบอกหลวงพ่อ ใส่บาตรแต่ไข่ก็ได้แต่ไข่ เวลาเดือดร้อนมาบอกหลวงพ่อช่วยหน่อย เวลาเดือดร้อนกูบอกเลยเx็ดแม่มาทางไหนไปทางนั้น เวลาเดือดร้องอย่าร้องนะ กูไม่ช่วยอีกแล้ว“
ทั้งนี้ ชาวบ้าน จ.ลพบุรี ขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาเข้ามาตรวจสอบถึงความเหมาะสมของพระรูปดังกล่าวโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน