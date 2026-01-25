xs
ชาวบ้านชายแดนผวา กระแส ลักลอบขนมันสำปะหลังข้ามชาติ จากกัมพูชาเข้าไทย ทำราคาตกวูบ เกษตรกรไทยพังซ้ำ วอนนายทุนโรงแป้งหยุดฉวยโอกาส

วันนี้(25 ม.ค.)เกิดกระแสในโลกออนไลน์ที่มีการเผยแพร่คลิปและภาพรถบรรทุกจำนวนมาก อ้างว่าเป็นการขนมันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชา ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยอ้อมผ่านแนวชายแดนสปป.ลาว สร้างความกังวลให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในช่วงที่ด่านชายแดนไทย–กัมพูชามีมาตรการควบคุมเข้มงวด ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังในประเทศขยับตัวดีขึ้น เคยสูงถึงกิโลกรัมละประมาณ3 บาท หลังก่อนหน้าช่วงเปิดด่านราคา1.25 บาทเท่านั้น

ชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานรายหนึ่ง เปิดเผยว่า แม้ทางการจะมีประกาศปิดด่านและคุมเข้มการนำเข้าสินค้าเกษตร แต่ยังพบความเคลื่อนไหวของขบวนรถบรรทุกมันสำปะหลังจำนวนมาก ซึ่งถ้าปล่อยให้มีการลักลอบนำเข้ามาแบบนี้ต่อไป ราคามันสำปะหลังที่ชาวบ้านกำลังพอมีความหวัง อาจถูกกดลงอีกเหมือนเดิม

ชาวบ้านยอมรับว่าไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างจริงจัง ทั้งด่านศุลกากร ทหาร และฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยตรง

ขณะเดียวกัน เสียงสะท้อนในโซเชียลยังพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนายทุนและโรงแป้งมันรายใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพลบางแห่ง ขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและเกษตรกรไทย อย่าฉวยโอกาสหาประโยชน์จากมันสำปะหลังราคาถูกจากต่างประเทศ พร้อมย้ำให้ตระหนักถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลชายแดนด้วย อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวบนความลำบากของเพื่อนร่วมชาติ

“ถ้าอยากได้ของถูก ก็ไปตั้งโรงงานฝั่งโน้น ไม่ใช่มากดราคาชาวบ้านในประเทศตัวเอง” แหล่งข่าวประชาชนรายหนึ่งกล่าว พร้อมฝากถึงรัฐบาลให้เร่งจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนความเดือดร้อนจะลุกลามไปทั่วทั้งระบบเกษตรมันสำปะหลังทั่วประเทศอย่างที่เป็นอยู่มาตลอดหลายปีก่อนจะมีการปิดด่านไทย-กัมพูชา“ ชาวบ้านสะท้อน








