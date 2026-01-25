“สมศักดิ์-อนุชา” หนุน “อุบลศักดิ์” เขต 1 เบอร์ 9 ดันนโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้านทุกวัน

“สมศักดิ์“พร้อมคณะ ลงพื้นที่หาเสียงลพบุรี เขต 1 ขอเลือก”อุบลศักดิ์“เบอร์ 9 ทั้งคนทั้งพรรค ชมเป็นผู้แทนมีคุณภาพ-มีฝีมือ ชู นโยบายสร้างเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน ดันเกษตรกรรวยเงินล้านทุกวัน
วันนี้( 24 ม.ค. 69 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ณัฐธิดา เทพสุทิน ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี เขต 1 เบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาด JRD เขาพระงาม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
นายสมศักดิ์กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่เห็นประชาชนให้การต้อนรับและสนับสนุนนายอุบลศักดิ์อย่างอบอุ่น พร้อมย้ำว่า นายอุบลศักดิ์เป็นผู้แทนที่มีคุณภาพ มีความเข้าใจปัญหาของประชาชน เข้าใจงานนิติบัญญัติและการตั้งกระทู้ในสภา หากสภาฯ ขาดนายอุบลศักดิ์ จะขาดสีสันและพลังการทำงานอย่างมาก จึงขอให้ประชาชนเลือกนายอุบลศักดิ์ เบอร์ 9 และพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 เลือกเบอร์เดียวทั้งคนทั้งพรรค
นายสมศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมี ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นระบบ พร้อมพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุขจาก “30 บาทรักษาทุกที่” สู่ “30 บาท AI” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชน
นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบายด้านการเกษตร ได้แก่ การประกันกำไรพืชผลการเกษตร 30% สำหรับข้าว ยางพารา ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยตั้งเป้าราคาข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ข้าวขาวและข้าวเหนียว 10,000 บาทต่อตัน ยางพารา 70 บาทต่อกิโลกรัม ข้าวโพด 7.25 บาทต่อกิโลกรัม และมันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมแจกคูปองดิจิทัลซื้อปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์คุณภาพ รวมถึงผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งรายได้ให้ชาวไร่อ้อยมากกว่า 70%
ด้านนายอนุชากล่าวว่า ชื่นชมนายอุบลศักดิ์ในฐานะผู้ที่ทำงานดูแลเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง และย้ำว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะนโยบายล่าสุด “สร้างเศรษฐีเงินล้าน วันละ 9 คน” ซึ่งจะทำให้มีเกษตรกรได้รับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกวัน
ขณะที่นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า แม้ครอบครัวจะอยากให้ตนหยุดทำหน้าที่ทางการเมือง แต่ตนยังมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะการปลดหนี้เกษตรกร ดูแลผู้สูงอายุให้มีรายได้ประจำ และให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีผลงานพิสูจน์มาแล้ว เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมขอแรงสนับสนุนจากประชาชนให้ตนได้ทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อผลักดันนโยบายและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม