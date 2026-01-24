"อิ๊งค์" ควงสามีบินเชียงใหม่ ช่วยผู้สมัคร พท.หาเสียง เผยลงพื้นที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว

“แพทองธาร” พร้อมสามี บินเชียงใหม่ ลุยพบปะประชาชนตลาดจริงใจมาร์เก็ต ให้กำลังใจผู้สมัคร สส.เพื่อไทย เผยลงพื้นที่เชียงใหม่ต่อเนื่องอยู่แล้ว
วันที่ 24 ม.ค.นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ลงพื้นที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชนและช่วยหาเสียงช่วย นพ.ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุล ผู้สมัคร สส. เขต 1 พรรคเพื่อไทย
สำหรับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นางสาวแพทองธารและ นพ.ธีรพัฒน์ เดินเยี่ยมชมภายในตลาด พูดคุยและทักทายประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ โดยเป็นการพบปะในลักษณะไม่เป็นทางการ ไม่มีการแจกเอกสารแนะนำตัวและการปราศรัยหาเสียง
ทั้งนี้ มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ เข้ามาให้กำลังใจ มอบดอกไม้ ขอถ่ายภาพ และนำหนังสือมาให้เซ็น โดยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆ ว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนวันนี้ก็มาสนับสนุนและให้กำลังใจผู้สมัคร
ด้าน นพ.ธีรพัฒน์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแพทองธารให้ความสนใจเป็นพิเศษกับงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่น โดยเฉพาะผ้าทอ อดีตนายกฯ มองว่าสามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้