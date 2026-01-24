สานฝัน “นางพญา 5 ตำแหน่ง”เร่งเครื่องนายใหญ่พ้นคุก! “ธนพร” ชี้ พท.ยิงกระสุนสู้ จับตา “7V บ้านชิน”คัมแบ็กบริหารประเทศ ถามสังคมรับได้หรือไม่

วันนี้(24 ม.ค.)รศ.ธนพร ศรียากูล นักวิเคราะห์การเมือง ให้ความเห็นต่อสถานการณ์การเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งว่า พรรคเพื่อไทยกำลังเร่งเครื่องอย่างเต็มที่ เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาล โดยรอบนี้ถือเป็นจังหวะที่เอาจริงแล้ว
รศ.ธนพร ระบุว่า การขยับตัวทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในช่วงกลางเดือนมกราคม เท่าที่ทราบคือการระดมกระสุน สู้ยิบตาในทุกพื้นที่
“เพื่อไทยไม่อยากแพ้ เพราะเดิมพันสูงมาก หากไม่สามารถกลับมาเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็เท่ากับเสียโอกาสทางการเมืองในระยะยาว” รศ.ธนพร กล่าว
เป้าหมายสำคัญของเพื่อไทย คือการสานฝันให้ “นางพญา 5 ตำแหน่ง” ควบคู่กับความพยายามผลักดันให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พ้นจากคุกให้เร็วที่สุด หากพรรคสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้
“นางพญา 5 ตำแหน่งคือ นางเยาวภา วงสวัสดิ์ เพราะเป็นมาแล้วทั้ง ภรรยานายกฯ พี่สาวนายกฯ น้องสาวนายกฯ น้านายกฯ เหลือแค่แม่นายกฯ ซึ่งจะเป็นให้ได้ แล้วคุณทักษิณ เขารู้ว่า ถ้าเพื่อไทย ไม่มีอำนาจ เขาอยู่คุกยาวแน่ ตอนนี้ ทุ่มไม่อั้น ต้องเปิดคลังแสงถล่มกระสุนดินดำ”
รศ.ธนพร ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากเพื่อไทยหวนคืนสู่อำนาจ ประชาชนอาจได้เห็นรูปแบบการบริหารประเทศที่สอดคล้องกับที่มีข่าวในพรรคเพื่อไทย คือ ระบบ V จักรวาลตระกูลชิน ซึ่งหมายถึงโครงสร้างการตัดสินใจที่มีบุคคลในครอบครัวชินวัตรหลายคนร่วมกันกำหนดทิศทาง แต่คราวนี้ ขยายสเกลจากพรรค มาช่วยกันตัดสินใจงานของชาติบ้านเมือง
“ การเมืองรอบนี้อาจไม่ใช่แค่ V เดียวหรือสอง V แต่เป็นลักษณะ 7V จักรวาล บ้านชิน ซึ่งประกอบด้วย นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คุณเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และคุณหญิงพจมาน ดามาพงษ์ ประเทศไทยอาจได้เห็นการผนึกกำลังของอดีตนายกรัฐมนตรีถึง 4 คน เพื่อสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นนายยศชนัน หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับตำแหน่ง”
อย่างไรก็ตาม รศ.ธนพร ทิ้งท้ายว่า แม้ในมุมหนึ่งจะมองได้ว่าเป็นการรวมประสบการณ์ทางการเมืองจำนวนมากเข้าด้วยกัน แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นคำถามสำคัญที่สังคมต้องช่วยกันคิดว่า รูปแบบการเมืองเช่นนี้ ประชาชนรับได้แค่ไหน ยิ่งเมื่อเทียบกับ ประสบการณ์ที่คนไทย เคยได้รับจากการบริหารประเทศของคนตระกูลนี้