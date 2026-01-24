"กรณ์" ซัดนโยบายเพื่อไทย "สุ่มแจกเงินล้าน วันละ 9 คน" ผลาญภาษีแบบไร้ยางอาย!

"กรณ์" ผิดหวังเพื่อไทยเปิดนโยบายใหม่ "สุ่มแจกเงินล้าน วันละ 9 คน" เอาเงินภาษีมาแจกแบบน่าเกลียดมาก ไม่มียางอาย ชี้ผลทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์ นอกจากสิ้นเปลืองยังขาดความโปร่งใสอย่างสิ้นเชิง เย้ยดึง "ยศชนัน" ร่วมพรรค นึกว่าจะดีขึ้นแต่กลับไม่ต่างจากเดิม
วันที่ 24 มกราคม 2569 กรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว "กรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij" วิจารณ์นโยบายใหม่พรรคเพื่อไทยที่เพิ่งเปิดตัว โดยจะสุ่มแจกรางวัลคนละ 1 ล้านบาท วันละ 9 คน
โดยระบุว่า ... หลายวันที่ผ่านมาผมเจอคุณจุลพันธุ์อยู่หลายเวที น้องเขาบอกหลายครั้งว่าจะประกาศนโยบายทีเด็ดออกมาคืนนี้ที่เวทีพารากอน ผมก็อุตส่าห์ตั้งใจรอดูว่าจะเปิดตัวนโยบายอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง แต่สุดท้ายก็คือการเอาเงินภาษีมาแจกอีกเช่นเคย และแจกแบบน่าเกลียดมากเพราะผลทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเก่งเป็นศูนย์
รอบนี้ผมตั้งใจหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายพรรคอื่นมาตลอด ตั้งใจปล่อยให้ประชาชนพิจารณากันเอง… แต่นโยบายสุ่มแจกวันละ 9 ล้านบาทนี่น่าผิดหวังจริง ๆ นอกจากสิ้นเปลืองแล้ว วิธีการ ‘สุ่มเลือก’ จากกลุ่มต่าง ๆ ก็ขาดความโปร่งใสอย่างสิ้นเชิง สุดท้ายผมจะไม่แปลกใจว่าผู้ได้รับเงินจะเป็นหัวคะแนนหรือพรรคพวกของเพื่อไทย
ก่อนหน้านี้ผมเห็นเพื่อไทยพยายามเปลี่ยน look ใหม่ด้วยมาดวิชาการของ ดร. ยศชนัน ผมก็นึกว่าเพื่อไทยอาจจะเปลี่ยนจริง แต่แล้วก็ยังเหมือนเดิม เอาเงินภาษีมาแจกแบบไม่มียางอาย ไร้เป้าหมายทางเศรษฐกิจหรือสังคม
เที่ยวที่แล้วด้วยเงินดิจิตอลก็แพ้เลือกตั้งมาแล้ว รอบนี้ขายฝันไปเถอะครับ