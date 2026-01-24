“อนุทิน” ลั่น เฮงซวย ชาวบ้านร้องย้ายที่อยู่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมไม่ได้

“อนุทิน” ลั่น เฮงซวย หลังชาวบ้านปรี่เข้าร้อง ย้ายที่อยู่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมไม่ได้ ชี้ สมัยเป็น รมต.สาธารณสุข ไปที่ไหนก็ต้องจ่ายยา
เวลา 19.10 น. วันที่ 23 ม.ค. 69 นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่หาเสียงที่ถนนคนเดิน ซอยศรีไกรลาส ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับ นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย เขต 1 จ.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทย โดยตั้งแต่เริ่มเดินได้มีพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านมาให้กำลังใจ และถ่ายรูปเซลฟี่ ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าถนนคนเดิน จ.นครสวรรค์ มีวัยรุ่นและเด็กเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายอนุทินเป็นจำนวนมาก
จากนั้นนายอนุทินได้เดินไปพูดคุย พ่อค้าขายน้ำอัดลม ที่มีอาการป่วยมือไม้สั่น ทำให้นายอนุทิน เข้าไปสอบถามถึงอาการ รวมทั้งเรียกนางจิตรา หมีทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้มารับเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะวางแผนรักษาต่อ รวมถึงสิทธิในการเข้ารักษาโรค
นายอนุทิน เผยว่า เป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมแต่พอย้ายถิ่นฐาน แล้วเขาไม่จ่ายยาให้แบบนี้ไม่ถูก จริงๆสมัยตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ไปที่ไหนก็ต้องจ่ายยา พร้อมอุทานว่า “เฮงซวย”
นอกจากนี้นายอนุทิน ยังได้กำลังใจจากแฟนคลับเด็กน้อยที่ตะโกนว่า “นายกฯ อนุทิน เบอร์ 37“ ทำให้นายอนุทินยิ้มแก้มปริ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดการหาเสียงของนายอนุทินและคณะมีประชาชนมารอเป็นจำนวนมาก และตะโกนบอกให้ สู้ๆ และยังคงทวง คนละครึ่งเฟส 2 ทำให้นายอนุทิน ตอบว่า 100% กลับมาต้องได้แน่นอน