"ภูมิ สวัสดี" ป้อง "น็อต วรฤทธิ์" ชี้พิธีกรมีสิทธิ์พูด ย้ำประชาธิปไตยต้องไม่ปิดปากคนเห็นต่าง

"ภูมิ สวัสดี" โดดป้อง "น็อต วรฤทธิ์" ชี้ พิธีกรก็มีสิทธิ์พูด ย้ำรัฐประชาธิปไตยต้องไม่ปิดปากคนเห็นต่าง นับถือหัวใจ รักษาสถาบันฯ ไม่หวั่นกระแส
วันนี้ (23 มกราคม 2569) นายภูมิ สวัสดี ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 21 เบอร์ 6 พรรครักชาติ แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดราม่าในรายการ "แฉ" ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ระหว่าง น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ และ เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 และ 2 จนเกิดการกระทบกระทั่งกัน โดยนายภูมิระบุว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเจตจำนงเสรี (Free Will) ของแต่ละบุคคลที่จะมีความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองของตนเอง
นายภูมิ ยังได้แสดงความชื่นชม “น็อต” เป็นการส่วนตัวที่มีจุดยืนชัดเจนในการรักษาสถาบันฯ มาโดยตลอด แม้จะต้องเผชิญกับกระแสสังคมหรือการถูกเลิกติดตามในโซเชียลมีเดีย แต่ยังคงยืนหยัดในความเชื่อโดยไม่หวั่นไหว ซึ่งตนมองว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องในฐานะคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
"ผมชื่นชมพี่น็อตมาก ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ เขายังสามารถยืนหยัดในอุดมการณ์ของตัวเองได้ โดยไม่สนว่า Follower จะหายไปหรือเปล่า หรือคนจะรุมด่าไหม สำหรับผม พี่เขาเท่มากที่กล้าสู้เพื่อความเชื่อทางการเมืองของตัวเอง" นายภูมิกล่าว
ในขณะเดียวกัน นายภูมิได้ตั้งข้อสังเกตถึงอุดมการณ์ของอีกฝั่งว่ามีความสม่ำเสมอเพียงใด โดยตั้งคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีเรื่องการแก้ไขกฎหมายบางมาตราในปัจจุบันนั้น เกิดจากอุดมการณ์ที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการไหลไปตามกระแสสังคม พร้อมทั้งปกป้องสิทธิของพิธีกรในการแสดงความเห็นทางการเมืองว่าไม่ควรถูกปิดปากหรือถูกด้อยค่า เพราะในรัฐประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการสื่อสารอุดมคติของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนในอาชีพใดก็ตาม
"เราอยู่ในรัฐประชาธิปไตย ไม่มีใครควรต้องถูกปิดปากหรือไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูด พิธีกรก็มีสิทธิ์สื่อสารอุดมคติของเขา อย่าไปตัดสินหรือด้อยค่าเพียงเพราะเขาไม่ได้มีอุดมการณ์เดียวกับคุณ" นายภูมิกล่าว
นายภูมิยังมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการยุยงปลุกปั่น โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่พยายามสร้างกระแสความเกลียดชัง ซึ่งตนถือว่าเป็นวิธีการที่สกปรกและน่ารังเกียจ
นายภูมิกล่าวให้กำลังใจ “น็อต” และผู้ที่มีอุดมการณ์มั่นคงทุกคน รวมถึงให้กำลังใจทุกฝ่ายที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตนเองอย่างแท้จริงโดยไม่เปลี่ยนไปมาตามสถานการณ์ พร้อมย้ำว่าการมีความเห็นต่างทางการเมืองไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งหากไม่มีการปลุกปั่นให้เกิดโทสะ
"การมีความเห็นต่างกันไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน ถ้าไม่มีการยุยงปลุกปั่น แต่การพยายามทำให้เกิดกระแสลุกฮือในโซเชียลเพื่อสร้างความเกลียดชัง ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสกปรกและน่ารังเกียจมาก" นายภูมิกล่าวทิ้งท้าย