“กล้าธรรม“ เปิดปราศรัยใหญ่ตาก วอนเลือกยกจังหวัด ชู “ธรรมนัส” แคนดิเดตนายกฯ คนเดียว ผู้นำตัวจริงไม่เป็นนอมินีใคร

“กล้าธรรม“ เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ขอคนตาก เลือกยกจังหวัด ชู “ธรรมนัส” แคนดิเดตนายกฯ คนเดียว ผู้นำตัวจริง ไม่เป็นนอมินีใคร ตัดสินใจได้เอง พร้อม เดินหน้าแก้ปัญหาปากท้อง–น้ำ–หนี้สินประชาชน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 18.00 น. พรรคกล้าธรรมจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ณ ตำบลหนองเล่ม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังอย่างเนืองแน่น โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี, นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และ ไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ร่วมขึ้นเวทีช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดตาก ครบทั้ง 3 เขต ได้แก่ เขต 1 นายพิทักษ์ อ่อนน้อม เบอร์ 7 เขต 2 นายชิงชัย ก่อประภากิจ เบอร์ 2 และเขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เบอร์ 6
นายไผ่ ลิกค์ กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งว่า ขอให้พี่น้องประชาชนเลือกผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมเข้าไปเป็นตัวแทนทำงานแท้จริงให้กับประชาชน พร้อมตั้งคำถามให้ประชาชนพิจารณาผลงานของผู้แทนจากพรรคอื่นในอดีตว่าได้ทำอะไรให้จังหวัดตากบ้าง พร้อมย้ำว่าพรรคกล้าธรรมเป็นพรรคที่ “ทำมากกว่าพูด” มีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ และมีผู้นำที่มีจิตวิญญาณอย่าง ร.อ.ธรรมนัส ที่พร้อมนำพาประชาชนให้มีความหวังและแก้ไขปัญหาได้จริง
ขณะที่ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ผู้สมัคร สส.เขต 3 กล่าวถึงผลงานและแผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะโครงการอ่างเก็บน้ำและอาคารบังคับน้ำในลุ่มน้ำปิง ซึ่งจะช่วยชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน ลดปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรในระยะยาว พร้อมย้ำว่าโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการได้ผ่านขั้นตอนการศึกษาและออกแบบแล้ว และเริ่มดำเนินการในช่วงที่พรรคกล้าธรรมกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายภาคภูมิ ยังกล่าวด้วยว่า หากพรรคกล้าธรรมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งจังหวัด การทำงานจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคล่องตัว สามารถผลักดันโครงการสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็ว พร้อมประกาศความพร้อมของตนเองในการทำงานทันที เพราะมีข้อมูล ทีมงาน และเครือข่ายบุคลากรที่เข้าใจพื้นที่จังหวัดตากเป็นอย่างดี
ด้าน ศ.ดร.นฤมล กล่าวปราศรัยว่า เหตุผลที่พรรคกล้าธรรมเสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เพราะพรรคมีความชัดเจน มีผู้นำตัวจริง และไม่เป็นนอมินีของใคร พร้อมระบุว่า แคนดิเดตนายกจากพรรคอื่นพี่ก็เสนอตัวมาเกือบแทบทุกพรรคมีคนที่มีอำนาจตัวจริงซ่อนอยู่เบื้องหลัง ทำให้เมื่อเข้าไปบริหารประเทศแล้ว ไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ต้องรอคำสั่งจากบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรมแตกต่าง เพราะเสนอผู้นำที่มีอำนาจตัดสินใจจริง กล้าชนกับปัญหา และพร้อมรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง ไม่โยนความผิดให้ใคร พร้อมขอให้ประชาชนจังหวัดตากเลือกพรรคกล้าธรรมยกทั้งจังหวัด เพื่อให้การทำงานในสภาและการผลักดันนโยบายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม
“เราไม่เคยใส่ร้ายพรรคอื่น ไม่โจมตีใคร แต่เราพูดในสิ่งที่เป็นความจริง และพูดในสิ่งที่เราจะทำให้พี่น้องประชาชนได้จริง พรรคกล้าธรรมอาจเป็นพรรคใหม่ แต่เราไม่ใหม่ในการทำงาน และไม่ทิ้งประชาชน” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวปราศรัยว่า ชื่อพรรค “กล้าธรรม” มีความหมายชัดเจน ทุกการตัดสินใจอยู่ที่พรรคและผู้นำที่ประชาชนเลือก ไม่มีคำสั่งจากใครอยู่เบื้องหลัง พร้อมยืนยันว่าพรรคพร้อมชนกับทุกปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงปัญหาที่ได้รับฟังจากการลงพื้นที่จังหวัดตากว่า ประชาชนส่วนใหญ่เผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายได้กลับไม่เพิ่ม ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องแบกรับภาระหนี้สิน พร้อมย้ำว่าหากพรรคกล้าธรรมได้รับโอกาสเข้าไปบริหารประเทศ จะเร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตร และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
“วันนี้ประชาชนไม่ได้ต้องการคำพูดสวยหรู แต่ต้องการคนที่ลงมือทำจริง พรรคกล้าธรรมเราพร้อมทำ พร้อมชน และพร้อมรับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจ ผมขอให้ประชาชนใช้โอกาสที่เหลือก่อนวันเลือกตั้ง ตัดสินใจเลือกพรรคและผู้สมัครที่ทำงานได้ทันที เพื่ออนาคตของจังหวัดตากและประเทศ“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว