“อนุทิน“ ชูบุญคุณบารมี “ลุงตู่” คะแนนอนุรักษ์นิยมเทภท. ลั่น "แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์"

นายกฯ บอกเป็นบุญคุณบารมี “ลุงตู่” คะแนนอนุรักษ์นิยมเทให้ภูมิใจไทย รับหลายอย่างทำตามแนวเดิม ไม่ขอด้อยค่าทหาร ย้ำแม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์
วันที่ (23 มกราคม) เวลา 18.40 น. ที่ตลาดโค้งตาเพ็ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียง แล้วชาวบ้านตระโกนว่า “รักลุงตู่ เชียร์ลุงหนู“ มองว่าโค้งสุดท้ายคะแนนฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะเทให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า ถือว่าเป็นบุญ เป็นความเมตตาที่ลุงตู่มีต่อพวกตน สไตล์การทำงานในบางเรื่องอาจจะคล้ายกัน วันนี้ลุงตู่ไม่สามารถทำงานทางการเมืองได้ สิ่งดีๆ ที่ท่านได้ทำมาประชาชนก็จะจะเห็นได้ว่า ถ้าอยากให้สิ่งเหล่านั้นแนวทางยังอยู่ หลายๆ อย่างตนก็ทำตามแนวทางเดิม การรักชาติบ้านเมือง การมีความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทย การให้ความสำคัญกับรั้วของชาติ พรรคเราจะไม่มีวันด้อยค่าทหาร ไม่มีวันพูดอะไรที่บั่นทอนจิตใจให้กับคนที่ปกป้องบ้านเมืองให้เรา ไม่มีวันที่จะไปดูถูกดูแคลนใคร และไม่มีวันเฝ้าอยู่ในความประมาทว่าสงครามจะไม่มีวันเกิดขึ้น นี่ก็พิสูจน์ความจริงทั้งหมดแล้ว สิ่งที่บางคนเคยพูดไว้ ถ้าเกิดเราไปเชื่อเขาป่านนี้เราก็เสียหายยับเยิน คงไม่มีความสงบสุข ดินแดนก็คงจะเสียไปแล้ว แต่ไม่อยากพูดเรื่องนี้พูดไปก็เหมือนไปรื้อฟื้น เราต้องจำไว้เหมือนกันว่าคนที่จะมาบริหารประเทศต้องครบทุกด้าน ประมาทไม่ได้ วันนี้สงครามไม่เกิดแล้วไม่มีแล้ว มันก็มี มีหนักกว่าเดิมด้วย ถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นในความพร้อม ถอนทหารออกไปไม่ต้องมี ไม่ต้องเกณฑ์ทหารแล้ว ไปทำมาหากินก็ถูก แต่ยังไง “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์” ยังเป็นคติพจน์ที่คนไทยทุกคนต้องเผื่อใจไว้