"อนุทิน" ชี้เป็นไปได้วลี "มีทหารไว้ทำไม-รบก็แพ้" หลอน "พิธา" หาเสียง ไล่ถามพรรคส้ม "เท้ง-ทอน" เสียงแตกจับมือ

นายกฯ ตอบสื่อเป็นไปได้ "พิธา" ช่วยปชน.หาเสียงโค้งสุดท้าย จะเจอวลี "มีทหารไว้ทำไม-รบก็แพ้" ผุดขึ้นมาได้ บอกถามสมาชิกส้ม หลังท่าที "เท้ง" สวนทาง "ธนาธร" ปมเปิดประตูจับมือทุกพรรค ยัน ภท.มาตรฐานสูง ไม่ต้องมีพรรคอะไหล่
วันนี้ (23ม.ค.) เมื่อเวลา 18.25 น. ที่ตลาดโค้งตาเพ็ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ประกาศให้เลือกขั้วการเมือง แต่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนําคณะก้าวหน้า ประกาศพร้อมเปิดประตูจับมือกับทุกพรรค มองท่าทีนี้อย่างไร ว่า ต้องไปถามสมาชิกพรรคประชาชน มาถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้หรอก
เมื่อถามถึงกรณีมีกระแสว่าพรรคภูมิใจไทยให้การสนับสนุนพรรคพลวัต ที่มีนายกัณวีร์ สืบแสง เป็นหัวหน้าพรรค โดยมีการมองว่าพรรคพลวัตเป็นอะไหล่ของพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยตอนนี้คุณภาพมาตรฐานสูง ไม่มีอะไหล่ รับประกัน 4 ปีเต็ม
เมื่อถามอีกว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยถูกโจมตีอย่างหนัก ในโซเชียล จะรับมืออย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เราลงพื้นที่ไปที่ไหนประชาชนก็ให้การต้อนรับเราตลอด ไม่ว่าจะลงไปในส่วนตัวหรือไปหาเสียง ก็ได้รับการต้อนรับที่ดี ถ้าถามว่าอ่านโซเชียลและถูกโจมตี พวกเราใจแป้วแน่นอน แต่พอลงพื้นที่จริง ก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือเฟคนิวส์ แค่นี้เองเราก็มีกําลังใจทํางาน
เมื่อถามว่า หวั่นใจหรือไม่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ลงมาช่วยพรรคประชาชนหาเสียงในโค้งสุดท้าย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนจะไปหวั่นใจหวั่นใจทําไม ทุกพรรค ต้องมีคนที่คิดว่าจะช่วยทําคะแนนให้พรรค ตนก็มีพี่ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค อาภาพร นครสวรรค์ สุเมธ แอนด์เดอะปั๋ง มีพี่เจี๊ยบวัชระ ปานเอี่ยม วงเฉลียง คนเหล่านี้ตนคลั่งไคล้ในสมัยที่เป็นวัยรุ่น พรรคภูมิใจไทยก็มีบุคคลคุณภาพเหล่านี้ ที่ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนที่มาช่วยหาเสียง ให้พรรคภูมิใจไทย พรรคอื่นไม่เห็นเขามาว่าภูมิใจไทยเลย พรรคภูมิใจไทยจึงไม่รู้สึกอะไรว่าใครจะช่วยหาเสียง ก็สบายๆ
เมื่อถามว่า การที่นายพิธา กลับมาช่วยหาเสียง ทําให้วลีมีทหารไว้ทําไม ผุดกลับมาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า " ก็เป็นไปได้ ทหารมีไว้ทําไม รบกับใครก็แพ้ มันก็เป็นไปได้ ไปถามคนอื่นเถอะ ถามผม ผมไม่กล้าตอบ"