"อนุทิน" หาเสียงปากน้ำโพโวตอบรับดีหวังกวาดยกจว. ชาวบ้านเชียร์ "รักลุงตู่ เชียร์ลุงหนู" ย้ำไม่เปิดด่าน

"หัวหน้าหนู"เดินตลาด หาเสียงเมืองปากน้ำโพ หวังผลเลิศ "ภูมิใจไทย" กวาด สส.ยกจังหวัด โวกระแสตอบรับดี ขณะชาวบ้านตะโกน "รักลุงตู่ เชียร์ลุงหนู" แม่ค้าหอบป้ายคนละครึ่ง พลัส ขอลายเซ็นต์ อวยพรให้กลับมาเป็นนายกฯ สานต่อนโยบาย รับปากไม่มีเปิดด่าน ลั่นคำอัปมงคล
วันที่ (23 ม.ค.69) เวลา 17.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อม นายชัยชนก ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ตลาดใหม่รุ่งเรือง (ตลาดโค้งตาเพ็ง) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับนางสาวภัทราวดี นิโรจน์ ผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
ทันทีที่นายอนุทินเดินทางมาถึงตลาด มีแม่ค้าคนหนึ่ง นำป้ายไวนิลโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ติดอยู่หน้าร้าน มาให้นายอนุทินเซ็นต์ชื่อ พร้อมบอกว่า ขอให้ครั้งหน้าได้กลับมาเป็นนายกฯ เพื่อจะได้สานต่อโครงการคนละครึ่ง พลัส
ตลอดทางที่นายอนุทิน เดินหาเสียงในตลาด มีประชาชน เข้ามารุมล้อมขอถ่ายรูป บางช่วงมีชาวบ้านพูดว่า "รักลุงตู่ เชียร์ลุงหนู" ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนบอกว่า "เบอร์ 3 เบอร์ 3 (เบอร์ของผู้สมัคร)" ก่อนที่นายอนุทินจะหันไปบอกว่า "เบอร์ 37 ด้วย"
นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านได้เดินมาบอกนายอนุทินว่า หนูรักชาติ รักทหาร พร้อมระบุว่า อย่าเปิดด่าน โดยนายอนุทิน ตอบว่า "ไม่เปิดและคำนี้เป็นคำอัปมงคล"
บางช่วงมีแม่ค้าพยายามเรียก "นายกฯ นายกฯ" ก่อนที่จะโบกมือ จนนายอนุทิน หยุดอยู่ที่หน้าร้านขายหอยแมลงภู่อบ แล้วหันไปยิ้มให้ และโบกมือกลับ พร้อมยกมือไหว้ ก่อนที่จะไปจับถุงหอยแมลงภู่อบแล้วบอกว่า "ของชอบ"
จังหวะหนึ่งมีชาวบ้านเดินเข้ามาขอจับมือนายอนุทิน แล้วบอกว่า "ขอจับมือหน่อย จะได้รวย เหมือนนายกฯ"
จากนั้นนายอนุทิน ได้เดินทางไปพบปะประชาชนที่ถนนคนเดิน ซอยศรีไกรลาส อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นตลาดที่ขายอาหารทั้งสตรีทฟู้ดและเสื้อผ้า และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยบรรยากาศการหาเสียงจุดนี้ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนต่างให้การต้อนรับ และเดินเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่ว่า ไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดนครสวรรค์ แต่ทุกที่ที่ไปประชาชนให้การตอบรับพรรคภูมิใจไทยอย่างอบอุ่น มีความเป็นมิตรภาพที่รู้สึกได้
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนกระจัดกระจาย ควรจะเลือกเป็นพรรคเลยหรือไม่ เพื่อให้มีการพัฒนาเท่าเทียมกับจังหวัดอื่น
นายอนุทิน กล่าวว่า เวลาขึ้นเวทีปราศรัยตนมักจะขอให้ประชาชนพิจารณาให้เลือกทั้งคนทั้งพรรค เพราะการทำงานที่เป็นปึกแผ่นมันจะไม่มีการขัดขากัน ซึ่งการผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นรวดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ พรรคภูมิใจไทยสามารถคว้ามาได้ 2 เก้าอี้ รอบนี้มั่นใจว่าจะคว้ายกจังหวัดได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนหวังผลเลิศ ส่วนจะได้มาก หรือได้น้อย ก็ต้องเคารพ และยอมรับการตัดสินใจของประชาชนที่เป็นโหวตเตอร์
ส่วนเขต 1 ครั้งที่แล้วดูสูสีกับพรรคประชาชนเพราะแพ้ไปประมาณ 4,000 กว่าคะแนน รอบนี้คาดหวังหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้สมัครเขต 1 นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย หลังจากที่พลาดไปเมื่อปี 2566 ก็ยังทำหน้าที่รับใช้ประชาชน และทำหน้าที่เป็นรองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ และยังมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนตลอดเวลา