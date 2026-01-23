กกต.โต้ "กุสุมาลวตี" คำร้องยุบภท.อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่พบเจ้าตัวเคยยื่นขอตั้งพรรค

กกต.โต้ "กุสุมาลวตี" ปัดดอง คำร้องยุบภท.อยู่ระหว่างดำเนินการ และไม่พบเจ้าตัวเคยยื่นขอตั้งพรรคการเมือง
วันนี้ (23ม.ค.) สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงกรณีนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท ให้สัมภาษณ์ระบุ “กกต. ดองคดีคำร้องยุบพรรคภูมิใจไทย และขัดขวางตั้งพรรคการเมือง” ว่า คำร้องยุบพรรคภูมิใจไทย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566 และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า นางกุสุมาลวตี ไม่เคยยื่นขอจัดตั้ง พรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองแต่อย่างใด แต่ได้เคยมีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียน พรรคการเมืองว่าได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคพลังประชาธิปไตย เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชาธิปไตย ซึ่งต่อมาหัวหน้าพรรคพลังประชาธิปไตย ได้ขอถอนเรื่องการประชุมใหญ่ดังกล่าวออกไป และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้อนุญาตให้ถอน เรื่องไปแล้ว คำกล่าวอ้างของนางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด