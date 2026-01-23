“ปุ๊ 3 บาท ” นำทีมผู้สมัครจังหวัดระยอง ทั้ง 4 เขต ลุยหาเสียง

เจาะพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองระยอง -นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต-ตลาดวัดลุ่ม-เขตปากน้ำเมืองระยอง -เขตเนินพระ เพื่อสื่อสารนโยบายค่าไฟฟ้า 3 บาทให้ชาว จ.ระยอง ย้ำขอให้ชาวระยองเปลี่ยนผู้แทนฯ หันมาสนับสนุนพรรคไทยก้าวใหม่ ที่มีนวัตกรรมนำความเจริญให้กับเมืองระยอง
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2569 ตลอดช่วงบ่ายถึงเย็น “นายภาณุรัช ดำรงไทย” ในฐานะรองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และประธานยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและนวัตกรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมควงคณะผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ จ.ระยอง ได้แก่ ดร.พรทวี พูลกลาง ผู้สมัคร สส.เขต 1 ,ร.ต.ต เรืองชัย สมบัติภูธร ผู้สมัคร สส.เขต 2, นายสหภูมิ เอกวรพงศ์ ผู้สมัคร สส.เขต 3 และ นางสาวสันต์นิสารัตนโกเศศ ผู้สมัคร สส.เขต 4 ลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนชาวระยอง โดยมีประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าออกมาให้กำลังใจจำนวนมาก และให้การต้อนรับคณะอย่างเป็นกันเอง
ระหว่างการลงพื้นที่พบปะประชาชนได้มีอดีตอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนระยองวิทย์ และ คุณครูประจำชั้น ที่เคยสอน “ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” มาฝากความคิดถึง “ดร.เอ้” พร้อมอวยพรให้ “ดร.เอ้” นำพรรคไทยก้าวใหม่เข้าสภาผู้แทนราษฎร และ ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะยิ่งดี
ส่วนที่สร้างสีสันให้อย่างมาก คือ มีมวลชนมาให้กำลังใจ ขอถ่ายภาพ พูดคุย และแสดงความสนับสนุนตลอดเส้นทางการลงพื้นที่ ระหว่างการเดินพบปะประชาชน มีผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายร่วมทักทายบรรยากาศการลงพื้นที่ที่เป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทั้งคณะและประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ “นายภาณุรัช ดำรงไทย” หรือ “ปุ๊ 3 บาท” ได้สื่อสารนโยบายสำคัญ อาทิ ค่าไฟฟ้า 3 บาท ด้วยการติดโซล่าร์เซลล์ กับแบตเตอร์รี่ เพราะ ปุ๊ 3 บาท คือนักพลังงานตัวจริง ขุดเจาะก๊าซในอ่าวไทย ไปทำงานด้านพลังงานในต่างประเทศถึง 30 ปี และพร้อมนำนโยบายปลดหนี้คนไทย ให้กู้ 20,000 บาท รวมถึงมาตรการลดค่าครองชีพอื่นๆ มาให้กับพี่น้องประชาชน โดย “ปุ๊ 3 บาท” ยังเน้นย้ำนโยบายพรรคไทยก้าวใหม่ คือ ธนู 4 ดอก