“ปวีณา” ติวเข้มผู้สมัคร สส.กทม.กล้าธรรมหาเสียง ชู 5 นโยบายสังคม หมัดเด็ด ข่มขืนฆ่าโหดประหารสถานเดียว

“ปวีณา” นั่งหัวโต๊ะ ติวเข้มผู้สมัคร สส.กทม.พรรคกล้าธรรม หาเสียง “ 5 นโยบายสังคม ช่วงโค้งสุดท้าย สู้ศึกเลือกตั้ง 69“ ชูหมัดเด็ด “ข่มขืนฆ่าโหด ประหารสถานเดียว-ตัดวงจรยาเสพติดสิ้นซาก ส่งบำบัดจริง 1 ปี ฝึกอาชีพ มีงานทำ“ อ้อนคนกรุงเทพ 8 กุมภาพันธ์ เข้าคูหา เทคะแนน เลือกกล้าธรรม“
วันที่ 23 มกราคม 2569 นางปวีณา หงสกุลประธานที่ปรึกษาฝ่ายสังคมพรรคกล้าธรรม (กธ.)และในฐานะผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม เป็นประธานการประชุมผู้สมัคร สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ในหัวข้อ”ติวเข้มนโยบายพรรคด้านสังคม ช่วงโค้งสุดท้าย สู้ศึกเลือกตั้ง 69“ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพรรคกล้าธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้สมัครสส.ทุกเขต และผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมที่มีวาระสำคัญอย่างยิ่งของผู้สมัครสส.ทุกคนที่อาสาเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของพรรคในทุกด้าน ทั้งเศรษกิจ สังคม การศึกษา และอื่นๆ ที่มีประโยชน์ส่งต่อประชาชนทั้งประเทศ ตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรค ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้มอบนโยบายและกำชับกับผู้สมัครสส.ทุกคนเอาไว้ โดยเฉพาะในด้านสังคม ที่เราต้องเน้นย้ำเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ว่า“กล้าธรรม ทำได้จริง”ซึ่งพรรคกล้าธรรมของเรา มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาสังคม ผ่าน 5 นโยบาย ดังนี้
1. บำบัดผู้เสพ = ตัดวงจรยา
บำบัด 15 วันไม่พอ ต้องบำบัดจริงอย่างน้อย 1 ปี
ฝึกอาชีพ มีงานทำ ส่งกลับสังคม ถ้าไม่แก้ที่ “คน” ยาจะไม่หมด หยุดยา ต้องหยุดที่ผู้เสพ
2. ตั้งสถาบันฝึกอาชีพคนพิการ กฎหมายมี แต่โอกาสไม่มี บริษัทเลือกจ่ายเงิน แทนรับคนพิการทำงาน ทางออกคือ “ฝึกให้ตรงงาน แล้วส่งทำงานจริง” คนพิการไม่ต้องการความสงสาร แต่ต้องการโอกาส
3. ข่มขืนฆ่าโหด = ประหารสถานเดียว อาชญากรรมซ้ำซาก เหยื่ออายุน้อยลง
กฎหมายเขียนไว้ แต่ไม่เคยใช้จริง ดังนั้น ข่มขืนฆ่า ต้องประหาร เพื่อหยุดวงจรความโหด
4. ผู้สูงวัยเรียนฟรี สร้างอาชีพ อายุ 60 ไม่ใช่ปลายทาง ยังมีพลัง มีประสบการณ์ สนับสนุนให้โอกาส เรียน–ทำงาน–ช่วยสังคมได้ ประเทศต้องใช้ “พลังผู้สูงอายุ” ไม่ใช่ปล่อยทิ้ง ผู้สูงวัยยังมีคุณค่า
และ 5. ตั้งศูนย์เด็กเล็กในโรงงาน–หน่วยงานรัฐ, ชุมชน เมื่อแม่ทำงาน ลูกต้องปลอดภัย ซึ่งการฝากเลี้ยงไร้มาตรฐาน คือ จุดเสี่ยงเด็กถูกทำร้าย ดังนั้นศูนย์เด็กเล็กคือทางรอดของแม่และลูก ควรผลักดันเป็นกฎหมาย และลดหย่อนภาษีให้บริษัทที่ตั้งศูนย์ เด็กไม่ใช่ภาระ แต่คือ อนาคตชาติ
“นับจากห้วงเวลาหลายวันที่ผ่านมา ที่ดิฉันได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่กับผู้สมัครสส.เพื่อพบปะพึ่น้องประชาชนชาว กทม.ในหลายเขต และต่างจังหวัด ทำให้ได้รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาเดือดร้อน ทั้งเรื่องปากท้อง และปัญหาสังคม ซึ่งพบว่า ตรงกับนโยบายของพรรค ที่เราแก้ปัญหาตรงจุด ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีเสียงตอบรับอย่างดี จึงขอฝากพวกเราทุกคน ใช้เวลาที่เหลืออยู่ไม่มากนักก่อนวันเลือกตั้งครั้งสำคัญ ให้ไปช่วยกันบอกเล่าประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายของเรา โดยเฉพาะ การผลักดันเรื่อง กรณีข่มขืนฆ่าโหด ต้องประหารสถานเดียว และตัดวงจรยาเสพติดสิ้นซาก ส่งบำบัดจริง 1 ปี ฝึกอาชีพ มีงานทำ ซึ่งดิฉันหวังว่าชาวกรุงเทพฯ และประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง จะเข้าคูหาเลือกตั้ง และไว้วางใจกาเบอร์ให้ผู้สมัคร สส.ของเรา และพรรคกล้าธรรม เบอร์ 42 ในวันอาทิตย์ 8 กุมภาพันธ์ นี้ค่ะ“นางปวีณา กล่าว
จากนั้น นางปวีณา ยังเปิดโอกาส ให้บรรดาผู้สมัคร สส.กทม.ทุกเขตได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนปัญหา ตลอดจนเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ ซึ่งนางปวีณา ได้แนะนำแนวทางแก้ปัญหา พร้อมให้กำลังใจทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ และขอให้โชคดีให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพึ่น้องประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร