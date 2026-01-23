กกต.บุก 2 โรงพิมพ์ดูบัตรเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ยืนยันมาตรฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปลอดภัย

ปธ.กกต.บุก 2 โรงพิมพ์ ทั้งที่ปทุมฯและสมุทรปราการ ดูพิมพ์บัตรเลือกตั้ง-บัตรออกเสียงประชามติยืนยันมาตรฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปลอดภัย
วันนี้ (23 ม.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานพร้อมคณะ เดินทางไป ตรวจเยี่ยมกระบวนการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบัตรออกเสียงประชามติ รวมทั้งกระบวนการส่งและรับมอบบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ ณ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน สังกัดกรมการปกครอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มี นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดี กรมการปกครอง ให้การต้อนรับ โดยประธานกกต. ได้ตรวจสอบขั้นตอนการพิมพ์ การควบคุม คุณภาพ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ ณ โรงพิมพ์จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการด้วยซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย