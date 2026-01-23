กกต.ถกแบ่งกลุ่มดีเบตประชามติ ฝ่ายเห็นต่าง กลุ่มละ 5 พรรค เชื่อข้อมูลพอปชช.ตัดสิน จับตาจ้อผ่านสื่อ

กกต.ประชุมพรรคการเมืองแบ่งกลุ่มดีเบตประชามติ ฝ่ายเห็นต่าง กลุ่มละ 5 พรรค ร่วมประชันบนเวทีเดียวกัน เชื่อมีข้อมูลเพียงพอให้ประชาชนตัดสินใจ ลั่นจับตาพรรค-กลุ่มต่างๆ แสดงความเห็นผ่านสื่อ
วันนี้ (23 ม.ค.) นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมจับสลากผู้แทนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะออกเสียงประชามติ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไปยังตัวแทนพรรคการเมืองและกลุ่มที่ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็น โดยมีการชี้แจงขั้นตอนและมีการจับสลากแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น
นายเกรียงไกร ให้สัมภาษณ์ว่า มีพรรคการเมืองที่ร่วมลงทะเบียนขอแสดงความคิดเห็น 34 พรรค แต่มีการถอนตัวไปบางส่วน เหลือ 30 พรรค แบ่งเป็นพรรคที่เห็นชอบ 17 พรรค ไม่เห็นชอบ 13 พรรค ทั้งนี้มีการตกลงกันว่า ในแต่ละฝ่ายจะส่งผู้แทนกลุ่มมา 5 พรรคการเมือง โดยใช้การจับสลากเนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ เพราะแต่ละพรรคอยากนำเสนอตนเองเป็นตัวแทนกลุ่ม ทั้งนี้กกต.จะมีการจัดให้แสดงความเห็นเรื่องการทำประชามติในวันที่ 27 ม.ค.2569 เวลา 10.30 น.ห้องออดิทอเรียม รร.เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ รวมถึงถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD และทางเพจเฟซบุ๊กของสำนักงาน กกต. และเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง รวมถึงมีการนำไปเผยแพร่อีกครั้งผ่านสื่อต่างๆ
ส่วนวันที่ 25 ม.ค. 10.30 น.ห้องออดิทอเรียม รร.เซ็นทาราไลฟ์ จะเป็นการแสดงความเห็นของภาคประชาชนที่ลงทะเบียน ซึ่งมีตัวแทนจากฝ่ายที่เห็นชอบ 2 คน ฝ่ายไม่เห็นชอบ 1 คน เนื่องจากอีก 1 คนขอถอนตัวออกไป ซึ่งจะไลฟ์ผ่านเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และนำเทปบันทึกรายได้ไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อีกครั้ง
สำหรับเวทีแสดงความเห็นระดับภูมิภาค โดยสำนักงาน กกต.จังหวัด เป็นผู้จัด ซึ่งจะมีการประสานผู้ว่าราชการจังหวัดถึงแนวทางการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดลงทะเบียนของผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในทุกจังหวัด ซึ่งจะไลฟ์ผ่านเพจสำนักงาน กกต.จังหวัด ตลอดจนเผยแพร่ผ่านสื่อในพื้นที่ด้วย
ทั้งนี้ โดยทั้ง กลุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยจะแสดงความเห็นบนเวทีเดียวกันเลย และให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ย้ำว่า ผู้มาแสดงความคิดเห็นนั้นเรามีการซักซ้อมอยู่แล้วว่าแสดงความเห็นได้แค่ไหน อย่างไร สิ่งต้องพึงระมัดระวัง เชื่อมั่นว่าคนที่เป็นตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถนำเสนอในสิ่งที่ควรจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบได้ ย้ำว่า การจัดเวทีทั้งทำทุกจังหวัด ทั่วประเทศ รวมถึงในส่วนกลาง ตลอดจนสื่อต่างๆ ได้เชิญผู้ที่เป็นฝ่ายเห็นชอบ และไม่เห็นชอบ ไปแสดงความเห็นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จะมีข้อมูลเพียงพอให้ประชาชนตัดสินใจ จึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะในเรื่องการให้ข้อมูลกับประชาชนนั้นจะได้รับจากทั้งนักการเมือง นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรทางสังคมต่างๆ อย่างทั่วถึง
เมื่อถามถึงการแสดงความเห็นที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย นายเกียงไกร กล่าวว่า ทุกเวทีทางกกต.มีการมอนิเตอร์อยู่แล้ว ทั้งในภูมิภาค และส่วนกลาง รวมถึงศูนย์ E-War room มีการตรวจสอบตลอดอยู่แล้ว จึงหายห่วง ไม่ต้องกังวล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับตัวแทนภาคประชาชนที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติในเวทีของกกตวันที่ 25ม.ค.นี้ ตัวแทนฝ่ายเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือ1. นายรัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล2. นายบารมี ชัยรัตน์ ส่วนนายธนู รุ่งโรจน์เรืองฉาย และนายณัฐวัฒน์ วุฒิชัยวรานนท์ เป็นผู้แทนสำรอง ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มี1คนคือผศ. กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ และฝ่ายมีความเห็นทางใดทางหนึ่ง ในเรื่องที่จะต้องจัดทำประชามติ ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น เนื่องจากผู้ลงทะเบียนสละสิทธิ์ในการแสดง ความคิดเห็น