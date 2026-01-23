"เท้ง" ยิ้มสู้ด้อมส้มเซอร์ไพรส์HBDผิดเดือน แก้เก้อฉลองนายกฯใหม่ โวปักธงลำพูนผลงานอบต.ดัน แวะซื้อหวยชุด 30 ล.

หน.ปชน. เช็กเรตติ้งลำพูน แฟนคลับหอบเค้กส้ม-น้ำเงินเซอร์ไพรส์ ร้องเพลง HBD เจ้าตัวช็อตฟีล ฉลองล่วงหน้าหลายเดือนเลยครับ ยิ้มสู้ผู้สมัครแก้เก้อฉลอง "นายกฯ คนใหม่" ขอปักธงส้มเขต 2 มั่นใจผลงานอบจ.ช่วยดันเข้าวิน ก่อนซื้อหวยชุด 30 ล. พร้อมเข้าแอปฯลุ้นโชคต่อจากโครงการอบจ.ลำพูน
วันนี้ (23 ม.ค. 2569) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตลาดลำพูนจตุจักร เพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและช่วยผู้สมัคร สส.ลำพูน พรรคประชาชนหาเสียง โดยช่วงหนึ่ง ได้มีชาวเชียงใหม่ นำเค้กวานิลลา 2 ชั้น ชั้นบนเป็นสีน้ำเงินและชั้นล่างเป็นสีส้ม พร้อมเขียนข้อความว่าเชื่อในประชาชน เราเอาจริง โดยมีการปักรูปนายณัฐพงษ์ และหมายเลข 46 ไว้ด้วย
โดยผู้ที่นำเค้กมามอบให้ ระบุว่า เป็นแฟนคลับจากเชียงใหม่ ติดตามตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งกลุ่มแฟนคลับได้ร้องเพลง Happy Birthday อวยพรให้ นายณัฐพงษ์ จึงกล่าวว่า ”ขอบคุณมากครับ ล่วงหน้าไปหลายเดือนเลย“ ก่อนที่ผู้สมัคร สส. จะบอกว่า ”เขาจะฉลองนายกฯ คนใหม่“ ทำให้นายณัฐพงษ์หัวเราะ หลังจากนั้นได้มีการตัดเค้กให้กลุ่มผู้สนับสนุนพรรค
จากนั้น นายณัฐพงษ์ได้เดินไปแผงลอตเตอรี่ 2 ชุด ชุดละ 5 ใบ เงินรางวัล 30 ล้านบาท ใบแรกหมายเลข 130246 ใบที่สอง หมายเลข 776501 ซึ่งนายณัฐพงษ์ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Pay Lamphun เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัลหรือส่วนลดตามร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการของ อบจ.ลำพูน
ต่อมานายณัฐพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ลำพูนเป็นต้นแบบให้กับพรรคประชาชน เพราะลำพูนเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั้งประเทศ มีสัดส่วนควรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงสุด 10 กว่าสมัย พรรคประชาชนจึงหวังจะปักธงสีส้มทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เราชนะเลือกตั้ง อบจ. ลำพูนมาแล้ว จึงหวังในการเลือกตั้งระดับประเทศ ซึ่งในแนวราบยังขาด สส.เขต 2 วันนี้จึงหมายมั่นปั้นมือ มาสื่อสารกับคนลำพูน สิ่งที่เราต้องการคือ สส.เขตให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนได้จริง
เมื่อถามว่าการที่เราได้เก้าอี้ อบจ. ลำพูน จะช่วยส่งเสริมให้ชนะการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้นหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทำให้เรามีผลงานที่จับต้องได้ เมื่อสักครู่ไปเดินที่แผงลอตเตอรี่ ก็ได้เข้าร่วมโครงการ Pay Lampoon คนที่มาเที่ยวลำพูนสามารถแปลงสลิปเป็น Token เผื่อเอาไปแลกของรางวัลหรือส่วนลดอื่นๆได้ ซึ่งเป็นโครงการที่ท้องถิ่นทำเอง ดังนั้นถ้ารัฐบาลพรรคประชาชนได้เข้ามาบริหาร และมีโครงการหวยใบเสร็จ จังหวัดลำพูนก็ได้อีกต่อหนึ่ง กระตุ้นการตัดสายใช้สอยและสะสม Token ได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น เช่น ในสภาชุดที่แล้วมีการผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย อบจ. ลำพูนก็พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) มีรถรับส่งนักเรียน พยายามทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งมีหลักสูตรให้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟป่า การที่ มีอบจ. ลำพูนเข้ามาบริหาร ตนเชื่อมั่นว่าจะทำให้ประชาชนเห็นว่าหากเรามีโอกาสเข้ามาบริหาร แม้ อบจ. จะมีงบประมาณไม่เยอะ เราสามารถทำให้เกิดรูปธรรมได้จริงและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
เมื่อถามว่ากดดันหรือไม่ หากไม่ได้ชนะเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่ามีแต่ความมั่นใจมากกว่า เนื่องจากได้พูดคุยกับผู้สมัครก็มั่นใจเกิน 100% โจทย์ของเราคือเขต 2 ที่จะปักธงส้มอีก 1 เขต โดยอีกเขตหนึ่งที่ยังไม่ได้ เรามีความมั่นใจ ไปทุกเขตไม่เคยประมาท เชื่อว่าประชาชนไม่ได้คนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ หน้าที่ของเราคือไปนำเสนอนโยบายที่ดีที่สุดและผู้สมัครที่ดีที่สุดให้กับทุกคน