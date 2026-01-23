"เท้ง" มั่นใจคนไม่เข้าใจผิดบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ รณรงค์โหวตโนเป็นสิทธิ์ เชื่อไม่มีปัญหาทำรธน.ใหม่

"ณัฐพงษ์" มั่นใจคนไม่เข้าใจผิด บัตรเลือกตั้ง 3 ใบ ชี้ รณรงค์โหวตโน เป็นสิทธิ์ ทำได้ไม่กังวล เชื่อไม่มีปัญหาทำรธน.ฉบับใหม่
วันนี้ (23ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาชน บอกว่า ส่วนตัวไม่ได้มีความกังวล ว่าการลง ลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมีคนสับสน เพราะมีบัตรเลือกตั้งถึง3ใบ และในพื้นที่ก็มีผู้สูงอายุจำนวนมาก เนื่องจากในพื้นที่รับรู้อยู่แล้ว ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการทำประชามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย และที่ผ่านมาพรรคประชาชน ได้มีการรณรงค์ให้ความเห็นชอบ การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตลอด ก็ยังไม่ค่อยเจอ คนออกมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งตัวแทนพรรคการเมืองที่ขึ้นไปบนเวทีดีเบต อาจจะมีไม่เห็นต่างกันบ้างในเรื่องของรายละเอียดว่าจะแก้อะไรได้บ้าง แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาต่อการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อถามว่ามีบางส่วน รณรงค์ประสงค์ไม่เลือกอย่างหนึ่งอย่างใด (โหวตโน) ก็ถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ เพราะทุกคนสามารถรณรงค์ได้ มีความเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็สามารถทำได้ ส่วนตัวไม่มีข้อกังวลใดๆ