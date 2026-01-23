“อนุทิน” เหน็บเพื่อไทยบอกอุดรฯ เป็นเมืองหลวงปกติ ลั่นไม่ทำโพล หาเสียงออร์แกนิก การันตีเลือกตั้งแน่นอน

“อนุทิน” บอกปกติ พท. ประกาศอุดรฯเป็นเมืองหลวง ลั่นไม่ทำโพล ภท. บอกแฮปปี้ลงพื้นที่ออร์แกนิกมากกว่า การันตี ได้เลือกตั้งแต่แน่นอน อ้างไม่หาเสียงชูยกเลิก MOU 43-44 เหตุนั่งนายกฯมีข้อจำกัด พูดอะไรต้องยึดถึงประเทศ ชี้ถ้าไม่ได้เป็นนายกฯมันส์กว่านี้อีก
เมื่อเวลา 11.30น. วันที่ 23 ม.ค. ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทย(พท.) ประกาศจ.อุดรธานี เป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดง จะส่งผลกระทบอะไรต่อการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) หรือไม่ ว่า แต่ละคนก็มีความผูกพันกับพื้นที่ มีสิทธิอยู่แล้ว พรรคภูมิใจไทยเวลาไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าบุรีรัมย์เป็นต้นกำเนิดของพรรคภูมิใจไทย ไม่เห็นแปลกตรงไหน ทุกคนมีความผูกพัน มีความดีใจภูมิใจที่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจ ไม่ได้บอกว่าอุดรฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของเสื้อแดง เวลาไปบุรีรัมย์พอบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของภูมิใจไทยคนก็เฮ เวลาอยู่บนเวทีแล้วชาวบ้านเฮก็มีกำลังใจ แต่ถ้าเงียบคนพูดเหงื่อตกและขาดกำลังใจ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก เมื่อถามว่าหลายคนบอกว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเป็นม้ามืด นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่กล่าวว่า “ถามเสียงน่ากลัวมากเลย”
เมื่อถามว่าหลายพรรคทำโพลของตัวเอง ในส่วนของภูมิใจไทยมีการทำโพลของพรรคหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่คอยสนใจเรื่องนี้ ตนสนใจไปหาเสียงแบบออร์แกนิกมากกว่า และมีความสุขที่ได้ไปแบบนี้ ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้พูดคุยได้รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนบางอย่างเรานึกไม่ถึงเขาคิดแบบนี้ และตนกลับมาอันไหนที่เป็นเรื่องของงานประจำที่หน่วยงานราชการต้องทำตนก็บอกปลัด อธิบดี ให้ทำไปตามความต้องการของประชาชน รู้สึกว่าใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้มันเกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน และรัฐบาลก็ได้ผลงานด้วย หน่วยงานก็ได้ผลงานด้วย ทำอย่างนี้มีความสุขแฮปปี้
เมื่อถามว่าการลงพื้นที่แบบออร์แกนิกจะโน้มน้าวประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ถนัดอย่างไร แฮปปี้อย่างไร สบายใจอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง เมื่อถามว่าเวลาลงพื้นที่แบบออร์แกนิกมีการพูดถึงการแก้ปัญหาชายแดน และพรรคภูมิใจไทยก็มีแนวทางยกเลิกเอ็มโอยู 43 -44 ทำไม่ไม่ใช้เรื่องนี้หาเสียงด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนเป็นนายกฯด้วย หากไม่ได้เป็นนายกฯมันส์กว่านี้อีก เพราะเป็นนายกฯพูดอะไรก็ต้องนึกถึงประเทศด้วย จึงมีข้อจำกัดบางอย่าง ถ้าตนไม่มีความรับผิดชอบต่อเกียรติภูมิของประเทศ ถ้าเขาไปตีความว่าเป็นคำพูดของนายกฯแล้วไปพูดสนุกสนานเร้าใจมันไม่ได้ ตนจึงเลือกที่จะระมัดระวัง และไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาเป็นสาระในการหาเสียง การหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยคือทำอย่างไรให้ประชาชนแก้ไขปัญหาปากท้องได้
เมื่อถามว่า ขณะนี้ใกล้วันเลือกตั้งทำไมยังมีกระแสไม่ได้เลือกตั้งอีก นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีอย่าเสพโซเชียลเยอะ กกต. ได้หารือกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยว่าหากมีเหตุการณ์อะไรไม่พึงประสงค์หรือทำให้การเลือกตั้งของประชาชนตามชายแดนมีปัญหา กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการจัดให้มีการเลือกตั้งด้วยการอำนวยความสะดวกต่างๆ กกต.ได้ลงนามและแจ้งรัฐบาลมาแล้ว เราก็รับทราบไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว