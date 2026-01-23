“อนุทิน” เผย กกต.อนุมัติงบแล้ว เดินหน้าเยียวยาน้ำท่วมหาดใหญ่ส่วนที่ตกค้าง

“อนุทิน” เผยเดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ที่ยังตกค้าง หลัง กกต.อนุมัติงบแล้ว ขออย่าโยงเป็นการเมือง หลัง “ธนาธร” ทวงแทน ปชช.
เมื่อเวลา 11.30น. วันที่ 23 ม.ค. ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาทวงค่าซ่อมบ้านให้คนหาดใหญ่ที่หลายคนยังไม่ได้รับ ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งอนุมัติเรื่องเงินเยียวยาเพิ่มเติมที่หาดใหญ่ ตนว่าบางคนยังไม่ได้ หลายคนได้แล้ว คำถามต้องตั้งให้ถูก มีบางคนที่ยังไม่ได้ตกหล่นไม่มาขึ้นทะเบียน พอช่วงหลังมาขึ้นทะเบียน เลยถือโอกาสนี้นำเสนอเรื่องน้ำท่วมที่เกิน 3 เดือน 6 เดือน ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ไป เขาเพิ่งอนุมัติในส่วนนี้มาเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการต่อ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองที่จะมาทวง มันเป็นงานประจำของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เราทำตามขั้นตอนคือเมื่อตกสำรวจก็ไปเติมเต็มมาให้มากที่สุด ตนเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังคงมีคนตกหล่นไม่มาขึ้นทะเบียนอยู่ เราก็ต้องคอยสำรวจเพราะต้องใช้งบกลาง หากใครจะทวงถามต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะครม.ให้อำนาจเต็มดำเนินการเรื่องนี้ เดี๋ยวมาทำเองทำอะไรตอนนี้ ก็หาว่าไปหาเสียง คนที่จะหาเรื่องก็หาเรื่องได้ทุกเรื่อง แต่ตนทำด้วยเจตนาสุจริต ก็ไม่มีความกังวลใจใดๆ