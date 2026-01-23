“อนุทิน” ได้รับ จม.เชิญร่วมบอร์ดสันติภาพแล้ว ชม “ทรัมป์” น่ารัก ลงนามชื่อเล่น โยนรัฐบาลหน้าตัดสินใจ

นายกฯ เผย ได้รับ จม.เชิญร่วมคณะกรรมการสันติภาพแล้ว ชม “ทรัมป์” น่ารัก ลงนามชื่อเล่น โยนรัฐบาลหน้าตัดสินใจ เหตุเป็นรัฐบาลรักษาการ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 ม.ค. ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ส่งหนังสือเชิญเกี่ยวกับ Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict และข้อริเริ่มของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดว่า ตนได้รับจดหมายแล้ว ซึ่งจดหมายน่ารักมาก เพราะ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้ลงลายเซ็นที่เป็นทางการ แต่ลงนามชื่อว่า “โดนัลด์”
นายอนุทิน กล่าวว่า เรารับทราบเจตนาและได้ตอบไปว่าขณะนี้เราเป็นรัฐบาลรักษาการ คงไม่สามารถไปผูกพันอะไรกับรัฐบาลใหม่ได้ แต่ก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังผู้นำรัฐบาลชุดต่อไป หากมีเรื่องนี้ค้างคาอยู่ก็ขอให้ได้พิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า เท่าที่ประเมินคิดว่าการเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ จะมีผลดีผลเสียอย่างไรกับประเทศไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ผลดีก็เยอะ ทั้งเรื่องของการสร้างสันติภาพ ความสงบสุข และการสร้างเครือข่ายในนานาประเทศ แต่ผลเสียคือเสียเงินเยอะ ก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลใหม่ว่าตัดสินใจอย่างไร หากมีการเสียเงินไปแล้วได้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย แต่ทำให้ประเทศมีความสงบและไม่เป็นการตอบสนองความต้องการใดๆ ของประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงต้องนำมาพิจารณา แต่ขณะนี้ตนทำหน้าที่เพียงการส่งต่อ
เมื่อถามว่า ตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าเหตุใดจึงมีการส่งมาในช่วงเวลานี้ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปคิดอะไรมาก เพราะงานในหน้าที่ความเป็นรัฐบาลยังคงดำรงอยู่
เมื่อถามว่า จะถูกโยงกับชายแดนที่เรากำลังแก้ปัญหาหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จดหมายคงไม่ได้เขียนมาเฉพาะกรณีข้อพิพาทไทยกับกัมพูชา เพราะมีการส่งจดหมายลักษณะนี้ไปอีกหลายสิบประเทศ ซึ่งก็มีประเทศที่ตอบรับแล้ว มีประเทศที่พิจารณาอยู่ และก็มีประเทศที่ไม่เห็นด้วย แต่อย่างที่บอกไปว่ากรณีนี้ประเทศไทยยังพิจารณาไม่ได้ จึงขอเวลาอีกหน่อย
เมื่อถามว่า ประเทศในกลุ่มอียูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า คงเนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตถึงหนังสือดังกล่าว มีการส่งให้กับทางกัมพูชาก่อนไทย นายอนุทิน กล่าวว่า “อย่าคิดมาก เพราะไม่ว่าจะส่งใครก่อน ก็ได้รับช่วงเวลาเดียวกัน ขออย่าคิดมากเกินไป การคิดมากเกินไป ทำให้เปลืองพื้นที่สมอง ขอให้คิดอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศดีกว่า”
เมื่อถามว่า หากภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลในครั้งหน้าจะลำบากใจในการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องดูตามสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน แต่ต้องดูในภูมิภาคและการเชื่อมโยงกับคนของโลก เพราะประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ถึงขนาดที่พูดแล้วจะไปมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของประเทศอื่น จึงต้องดูเพราะทุกอย่างมีบวกมีลบ
เมื่อถามย้ำอีกว่า ถึงแม้จะบอกว่าอย่าคิดมาก แต่ต้องคิดเผื่อหรือไม่ เพราะนายอนุทิน ก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นกระแสจะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน