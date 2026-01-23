กกต.เปิดช่องทางเช็กข้อมูลผู้สมัคร สส. แคนดิเดตนายกฯ และหน่วยเลือกตั้ง ผ่านเว็บและแอป

กกต. เปิดช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร สส.รายชื่อ บุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี และหน่วยเลือกตั้ง ได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน Smart Vote
วันนี้ (23 ม.ค.) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนวันเลือกตั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ คือ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี และข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง www.ect.go.th และแอปพลิเคชัน Smart Vote สํานักงาน กกต.ขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบข้อมูล ให้ครบถ้วน เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง เพื่อให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย