จำได้ไหมคนนี้! นางเอกดังยุค 90 ลงพื้นที่ช่วยสามีหาเสียง หวังโกยคะแนนเสียงกลางตลาด

บรรยากาศการหาเสียงในพื้นที่เขต 5 จังหวัดปทุมธานี เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อ“ต่าย สายธาร นิยมการณ์” นักแสดงชื่อดังยุก90 ลงพื้นที่ช่วยสามี “ตั้ม ผดุง หน่องพงษ์” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข 11 พรรคพลังประชารัฐ หาเสียงในตลาด ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนภายในตลาด ส่งเสียงทักทาย และมาขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้บรรยากาศในตลาดครึกครื้นไปตลอดทาง
การปรากฏตัวของต่าย สายธาร สร้างสีสันให้การหาเสียงเป็นอย่างมาก หลายคนเข้ามาทักทาย ขอถ่ายภาพ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขณะที่ผดุง หน่องพงษ์ อดีตบรรณาธิการข่าวชื่อดัง ใช้โอกาสนี้รับฟังปัญหาปากท้องและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิด สะท้อนแนวทางการทำงานที่เน้น “เข้าถึงจริง รับฟังจริง”
ขณะที่พรรคพลังประชารัฐกำลังมีปัญหาระส่ำระส่าย แต่เจ้าตัวยืนยันจะเดินหน้าหาเสียงต่อไป ไม่หวั่นต่อกระแสใดๆ โดยยังคงลงพื้นที่พบปะประชาชนแทบทุกวัน เพื่ออยากช่วยเหลือชาวบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้
ผดุง หน่องพงษ์ ถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ หรือ “ป้ายแดง” ในสนามการเมือง แต่ไม่ใช่หน้าใหม่ในสายงานสื่อมวลชน ด้วยประสบการณ์ในฐานะอดีตผู้สื่อข่าวที่คลุกคลีอยู่กับปัญหาสังคมมาอย่างยาวนาน ทำให้เขามองเห็นปัญหาในมุมของประชาชน และตั้งเป้านำประสบการณ์ตรงเหล่านั้นมาผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม