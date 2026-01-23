“ทนายเอี้ยง” เบอร์ 1 เขต7 เปิดเวทีปราศรัยเดือด คนเมืองคอนแห่ฟังแน่นสนาม ชูศรัทธา“มาร์ค” มั่นใจปชป.กวาดชัยทั้งจังหวัด

“นิติศักดิ์ มีขวด ” เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ เขต 7 เมืองคอน กระแสตอบรับคึกคัก ประชาชนแห่ร่วมฟังแน่นพื้นที่ ชูฟื้นศรัทธาประชาธิปัตย์ ภายใต้การนำ ”อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “ มั่นใจกวาดที่นั่งทั้งจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งนี้!
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 ในช่วงเย็น เมื่อวานนี้ (22 ม.ค. 2569) นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ “ทนายเอี้ยง” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครศรีธรรมราช เขต 7 หมายเลข 1 เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าทันทีที่ขบวนทีมงานเดินทางถึงพื้นที่ มีเสียงเชียร์และการตอบรับจากประชาชนดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีชาวบ้านจากตำบลขุนทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงทยอยหลั่งไหลเข้าจับจองที่นั่งเพื่อฟังการปราศรัยจนแน่นพื้นที่ ตลอดการปราศรัยประชาชนต่างสนใจฟัง พร้อมส่งเสียงเชียร์ และปรบมือเป็นระยะ สร้างบรรยากาศคึกคัก แสดงให้ให้ถึงความสนใจต่อการแข่งขันทางการเมืองที่ทวีความเข้มข้นในครั้งนี้อย่างมาก
ด้านนายนิติศักดิ์กล่าวว่าจากที่ตนได้ทำการเดินขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 7 พบว่ากระแสนิยมของพรรคประชาธิปัตย์พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นคนมีสัจจะวาจา ตรงกับอุปนิสัยของคนปักษ์ใต้ ที่ชอบคนจริงใจ ซึ่งหายากเต็มที่ในบรรดาผู้นำพรรคการเมืองในปัจจุบัน
“พี่น้องประชาชนต่างพูด เป็นเสียงเดียวกันว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสส. เขต และ สส. บัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้เสียงในสภาให้มากที่สุด ให้นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อทำบ้านเมืองให้สุจริต ทุกอย่างก็จะเดินหน้าได้ ผมจึงค่อนข้างมั่นใจเป็นอย่างมากว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกวาดทุกที่นั่งในจังหวัดนครนครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งครั้งนี้ “ นายนิติศักดิ์ กล่าว