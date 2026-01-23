ส่องมุมคิด อาจารย์อิ๊ก-ณัฐวรินธร หญิงแกร่งผู้หันหน้าเข้าหาประชาชน

ในยุคที่โลกหมุนเร็ว และโอกาสไม่ได้เท่ากันตั้งแต่ต้น
การมี “คนที่เข้าใจทั้งระบบ และเข้าใจชีวิตจริง” จึงสำคัญ
อาจารย์อิ๊ก – ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ
คือหนึ่งในคนทำงานที่เติบโตมากับการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย เขต9 อาจารย์อิ๊ก หลักสี่ แขวงตลาดบางเขน /จตุจักร แขวงจันทร์เกษม แขวงเสนานิคม/ บางเขน แขวงอนุสาวรีย์
เธออยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคออฟไลน์ สู่ ออนไลน์
จากการทำงานหลังบ้าน สู่ การสื่อสารกับสาธารณะ
ตลอดเวลากว่า 15 ปี
เธอทำงานด้านการตลาดออนไลน์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ร่วมงานกับทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจ SME
และถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับคนทำงานรุ่นใหม่
นอกจากภาคธุรกิจ เธอยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ
สอนด้านการสื่อสาร การบริหาร และการใช้สื่อในโลกดิจิทัล ให้กับหน่วยงานที่ต้องการ “คนคิดเป็น ทำเป็น และสื่อสารเป็น”
พื้นฐานการศึกษาของเธอ
ครอบคลุมทั้ง กฎหมาย วารสารศาสตร์ และรัฐศาสตร์
ทำให้มองเห็นภาพทั้งโครงสร้าง ระบบ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตจริง
สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อิ๊กพูดถึงเสมอคือ
“ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”
เพราะเธอเชื่อว่า
ถ้าคนเข้าถึงโอกาสได้ตั้งแต่ต้น
ประเทศก็จะมีทางเลือกมากขึ้นในอนาคต
เธอไม่ได้มองการทำงานสาธารณะเป็นเรื่องไกลตัว
แต่เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ ประสบการณ์จริง ความเข้าใจคน
และการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา
ในวันที่สังคมต้องการมากกว่าคำสวย ๆ
แต่ต้องการคนที่ผ่านการทำงานจริง
เข้าใจโลกยุคใหม่
และกล้าลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
นี่คือเรื่องราวของ
อาจารย์อิ๊ก – ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ
อีกหนึ่งคนทำงานที่เชื่อว่า
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากความเข้าใจคนและโอกาสที่เท่าเทียม เธอได้มีโอกาสอยู่ในกรรมาธิการศึกษาและอนุกรรมาธิการ
และครั้งนี้เธอเล่าถึงนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่จับต้องได้ ไม่ใช่วาทกรรม เช่นโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยให้รายได้หมุนเวียนในระดับครัวเรือนและผู้ประกอบการรายย่อย
และอีกหลายนโยบายไม่ว่าจะเป็น ทหารอาสา พยาบาลอาสา การปราบปรามสแกมเมอร์และทุนเทา และไม่เอาคาสิโน และนโยบายการแก้ปัญหาความมั่นคง ตามแนวชายแดน ทั้งเรื่องการบุกรุกดินแดน การลักลอบขนสินค้าเกษตร ลักลอบขนยาเสพติด แรงงานเถื่อน สิ่งของผิดกฎหมาย ที่เป็นช่องโหว่ทำลายประเทศไทย มาเป็นเวลายาวนาน
นโยบาย “สร้างกำแพง” เพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะภัยทางทหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งการลักลอบนำของเถื่อนเข้าประเทศ สินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทะลักเข้ามากดราคาพืชผลทางการเกษตรไทย แรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติด
เลือกตั้งครั้งนี้ เขต9 มีผู้หญิงที่พร้อมลุย ประสบการณ์เยอะ มีความสามารถ แก้ปัญหาเก่ง อย่างอาจารย์อิ๊ก ณัฐวรินธร เบอร์6 ไว้ให้คนเขต9 เอาไว้พิจารณาอีกคน