"โจ๊ก" ในวันที่หมดบารมี และ"ความจริง"ปรากฏ ยังมีใครบ้างช่วยแถ! ** รู้จัก “ทนายแก้ว” ทนายหน้าจอ คู่รายการโหนกระแส

++ "โจ๊ก" ในวันที่หมดบารมี และ"ความจริง"ปรากฏ ยังมีใครบ้างช่วยแถ!
คดีที่ "โจ๊ก" พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล ถูกอดีตลูกน้องคนสนิททั้ง “พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิสมัย” เปิดเผย "สินบนทอง" จนมาถึง “พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ” นายตำรวจที่ได้ชื่อว่าเป็น "พ่อบ้าน" ให้โจ๊ก และ “พ.ต.อ.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์” แจ้งความ ถูกทำร้าย
เป็นสัญญาณชัดว่า บารมีเก่าของ "โจ๊ก" นั้นไม่มีเหลือ!!
ส่วนที่เคลื่อนไหวออกมาตอบโต้แทน "โจ๊ก" ตอนนี้ไผเป็นไผ!? ก็ต้องบอกว่า เป็นเครือข่ายสาย "หวานเจี๊ยบ" เดิมที่ขยับพร้อมกันอย่างมีจังหวะ
เพราะ ทันทีที่ชื่อ “พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล” โผล่ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา สิ่งที่ตามมาไม่ใช่คำอธิบายจากตัวเอง แต่คือ ขบวน "ตัวช่วย" หน้าเดิมๆ ที่ออกมาทำหน้าที่เดียวกันอย่างเป็นระบบคือ… "ตั้งข้อสังเกต" แทนการตอบโต้ด้วย "ข้อเท็จจริง"
“ตัวช่วยโจ๊ก” ในยามนี้มีใครบ้าง ไล่เรียงให้เห็นภาพ ก็จะมีหัวขบวนคือ “ทีมกฎหมาย” บรรดา "ทนาย" ทั้งหลาย บทบาทชัดเจนที่สุด รีบแจ้งความกลับอดีตลูกน้องในข้อหา “แจ้งความเท็จ” ทั้งที่คดีเพิ่งเริ่มนับหนึ่ง
ใครฟังออกก็รู้ทันทีว่า นี่ไม่ใช่การหาความจริง แต่คือ การฟ้องแก้เกี้ยว เพื่อซื้อเวลา
ตัวช่วยคนที่ 2 กรณีของคดีตบบ้องหูลูกน้อง ก็ได้ “หมอ" ผู้ตั้งข้อสังเกต ชื่อ "นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์" โผล่มาแบบสายฟ้าแลบ ใช้สถานะแพทย์ ออกมาตั้งข้อสังเกตใบรับรองแพทย์ของผู้เสียหาย
เน้นจับผิด “ช่วงเวลาไปพบแพทย์”
แทนที่จะพูดถึง “สาเหตุของการบาดเจ็บ”
สูตรนี้ไม่ใหม่ คือ เอาวิชาชีพมาสร้างความคลุมเครือ เพื่อเบี่ยงน้ำหนักออกจากตัว “โจ๊ก”
มาถึงตัวช่วยคนที่ 3 “นักปฏิรูปผู้หิวแสง” พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร โผล่มาพร้อมลีลาเดิม พูดไป กลอกตาไป ตั้งข้อสังเกตในตัวผู้เสียหายอีกครั้ง ทั้งที่ตำแหน่ง “เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ฟังดูควรยืนข้างผู้ถูกรังแก แต่ทุกครั้งที่ “โจ๊ก” มีคดี บทบาทกลับเหมือน เกราะกำบังให้โจ๊ก มากกว่านักปฏิรูป
ตัวช่วยคนต่อมาเป็น “อดีตผู้การ" ที่มาในบทผู้ตั้งคำถามทุกเรื่อง "พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท" ขาประจำในทุกคดีของ “โจ๊ก” ตั้งแต่สินบนทองคำ จนมาถึงคดีตบลูกน้อง
เขาคนนี้แหละ ที่พูดถึงคลิปหลักฐานก็บอก “ตัดต่อ” เอะอะก็พนักงานสอบสวน “ทำผิดขั้นตอน” พยาน ก็ “ไม่น่าเชื่อถือ” ฟันธงว่าทุกอย่างผิดหมด…ยกเว้นคน "โจ๊ก" ถูกต้องคนเดียว
อดีตผู้การกองปราบ แต่ท่าทีที่ออกสื่อกลับเหมือนลืมหลักคิดตำรวจไปสิ้น!
สรุปภาพรวมตัวช่วย “โจ๊ก” ยามนี้ ไม่ใช่ใครหน้าใหม่ แต่คือกลุ่มเดิม วงเดิม บทเดิมใช้คำว่า “ตั้งข้อสังเกต” แทนคำว่า “ความจริง”
จับผิดผู้เสียหาย แทนการตั้งคำถามกับ “พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์” ว่าได้ทำเช่นที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ ขบวนการของ "ตัวช่วย" ทำงานเร็วผิดปกติ ราวกับซ้อมบทกันมาแล้ว
ทั้งหมดนี้สะท้อนอย่างเดียว
ว่า เมื่อ "โจ๊ก" โดนคดี หน้าที่ของเครือข่าย "หวานเจี๊ยบ" จะรีบออกมาประคอง เบี่ยงเบนประเด็น ให้สังคมไขว้เขว หลงทางทันที
แต่คำถามคือ… วันนี้วันที่ "ความจริง" ปรากฏ จะยังมีใครเชื่อถือบรรดา "ตัวช่วย" และเรื่องราวที่เอามาแย้งแทน "โจ๊ก"หรือไม่ !?
++ รู้จัก “ทนายแก้ว” ทนายหน้าจอ คู่รายการโหนกระแส
กำลังเป็นกระแสเป็นดรามาร้อนแรงในโซเชียลฯ และแวดวงทนายความ หลังจาก “ทนายแก้ว- ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ซึ่งมีภาพลักษณ์ดี บุคลิกนุ่มนวล เป็นทนายขวัญใจประชาชน อยู่คู่รายการโหนกระแส ถูกแฉมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ลวนลามเยาวชนอายุ 18 ปี ทำเอา“หนุ่ม- กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรคนดัง ถึงกับกุมขมับ
ดูเหมือนว่า “ทนายแก้ว” จะยอมรับในกระแสข่าวที่เกิดขึ้น เพียงแต่ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเท่านั้น
กระนั้น ก็มีเพจดัง ในโซเชียลฯไปขุด “แชตลับ” บทสนทนาพร้อมภาพ ระหว่าง “ทนายแก้ว” กับคู่กรณี ซึ่งเป็นเด็กสาวออกมาให้ชาวเน็ตได้อ่าน ได้พิจารณากว่า10 ตอน ว่าพฤติกรรมทำนองนี้เข้าข่ายผิดศีลธรรม หรือเลยเถิดไปกว่านั้น ถึงขั้นกระทำอนาจารหรือไม่
เริ่มจาก “ทนายแก้ว” ขอให้ฝ่ายหญิงส่งรูปให้ดู ขอคุยแบบที่พ่อไม่รู้ บอกดูรูปแล้วสบายใจ มีการนัดจอกัน รวมทั้งมาถึงจุดที่ผู้เสียหายบอกอึดอัด แม้ผิดหวังเรื่องความรัก แต่ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะถูกซื้อได้ ขอโทษด้วยถ้าเมื่อก่อนไม่ชัดเจน แต่ตอนนี้ชัดเจนแล้ว ไม่รู้หลอกเด็กมากี่คนแล้ว กล้าทำควรกล้ารับ...
ใครได้ดู ได้อ่าน ย่อมจินตนาการไปไกลกว่าตัวหนังสือ
สำหรับปูมประวัติ “ทนายแก้ว” นั้น จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เนติบัณฑิตไทย (นบท.) และ ใบอนุญาตว่าความ รุ่นที่ 10
ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย Legal Intelligence และ รองประธานคณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ของสภาทนายความ
ก่อนที่จะเป็น “ทนายหน้าจอ” ในรายการโหนกระแส “ทนายแก้ว” สะสมประสบการณ์ ในสายวิชาชีพทนายความ มากว่า 20 ปี ทำงานด้านคดีแพ่ง และอาญา จนขยับขึ้นมาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง
จุดเปลี่ยนสำคัญคือ “ทนายแก้ว” เริ่มเข้าสู่วงการสื่อ จากการเป็นวิทยากร ให้ความรู้กฎหมายตามสื่อ วิทยุ และรายการโทรทัศน์ จนกระทั่งได้มาร่วมรายการกับ “หนุ่ม- กรรชัย กำเนิดพลอย” ในรายการ “โหนกระแส”
ด้วยภูมิความรู้ระดับ “ด๊อกเตอร์” บุคลิก คำพูดคำจาดูเป็นคนสุภาพ อธิบายเรื่องราว แง่มุมทางกฎหมาย ด้วยภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย ยืนอยู่ข้างความถูกต้อง โดยไม่กลัวอิทธิพล ทำให้สามารถสร้างชื่อ ไปพร้อมๆ กับรายการโหนกระแส ที่มีผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกละเมิด ถูกฉ้อโกง มาออกรายการอยู่บ่อยๆ
ผลงานที่โดดเด่นในการให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย แก่ผู้เดือดร้อน ที่มาร่วมรายการ เช่น
คดีความขัดแย้งในครอบครัว และความขัดแย้งเรื่องมรดก ที่ซับซ้อนของตระกูลดังหลายตระกูล ที่มาเป็นแขกรับเชิญ
คดีหลอกลวงประชาชน “ทนายแก้ว” ก็จะออกมาให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกโกง จากแชร์ลูกโซ่ หรือการซื้อขายออนไลน์ ที่เป็นประเด็นดังๆ
การให้ช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไป ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เคสอุบัติเหตุที่คู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพล หรือคดีถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เขาก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าจ้าง
เป็นที่ปรึกษาคดี ดารา บุคคลในวงการบันเทิง ที่ถูกเกรียนคีย์บอร์ดหมิ่นประมาท กล่าวร้าย เป็นต้น
จนระยะหลังมานี้ เขาได้รับฉายา หรือเป็นที่รู้จักในนาม “ทนายแก้ว โหนกระแส”ไปแล้ว
เมื่อ “ทนายแก้ว” ต้องตกเป็นข่าวอื้อฉาว ว่ามีพฤติกรรม ตรงกันข้ามกับบุคลิก “คนดี” ที่แสดงออกในจอทีวี
พลันก็มีคำถามเพิ่มตามมาทันทีว่า “หนุ่ม กรรชัย” ไม่ระแคะ ระคาย ไม่รู้พฤติกรรมของ “ทนายแก้ว” บ้างเลยหรือ ถ้ารู้แล้วทำไมยังยอมให้แสง ให้มาแสดงบทบาท “พ่อพระ” ช่วยคลายทุกข์ผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในรายการ
แล้ว “หนุ่ม กรรชัย” ก็ออกมายอมรับว่า ทุกข์ใจมากที่ถูกอ้างชื่อ โดยตนเองรู้เรื่องนี้เมื่อช่วงปลายปี 68 จึงได้โทร.ไปสอบถามข้อมูลโดยตรงจาก “ทนายแก้ว” ปรากฏว่า ข้อมูลจากสองฝ่าย ไม่ตรงกัน อีกทั้งได้โทรศัพท์ไปหาพ่อฝ่ายหญิง เพื่อยืนยันว่าตนเอง ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้ ซึ่งในระยะหลังมานี้ ได้ลดบทบาทของ “ทนายแก้ว” จากรายการไปแล้ว
แน่นอนว่า ตอนนี้ “หนุ่มกรรชัย” ต้องเครียด กุมขมับ เพราะถ้าถึงที่สุดแล้ว หาก “ทนายแก้ว”รอด หรือเรื่องเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็จะมีเสียงครหาตามมาว่า “หนุม กรรชัย” ช่วยเคลียร์ให้ !