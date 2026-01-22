“พิเชษฐ์” แฉยับซื้อเสียงหัวละ 7,500 คือ "โซ่ตรวน" แลกอนาคตชาติ!

หัวหน้าวิชชั่นใหม่ ปลุกคนไทยตื่น! เตือนรับเงินชั่วคราวแต่ลำบากชั่วโคตร ทำข้าวของแพงระยับ-น้ำมันพุ่ง-ค่าไฟกระฉูด สะท้อนความจริงพรรคเล็กสู้ยิบตาตามมีตามเกิด ลั่นไม่ใช้เงินนำหน้าแต่ใช้ปัญญาและนโยบายสู้เพื่อคนจน
วันนี้(22 ม.ค. 69 ) นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ เปิดใจถึงสมรภูมิเลือกตั้งที่กำลังถูกเขย่าด้วยพลังเงินทุนหนา โดยเฉพาะกระแสข่าวลือเรื่องการทุ่มเงินซื้อเสียงในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ถึง 7,500 บาทต่อหัว ชี้ชัดนี่คือ "สัญญาณมรณะ" ของประชาธิปไตยไทยที่จะนำไปสู่ยุคข้าวยากหมากแพงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายพิเชษฐ์ เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่หาเสียงว่า พรรควิชชั่นใหม่ต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ต่างกับพรรคทุนใหญ่ที่เดินเกมด้วยงบประมาณมหาศาล
“ทุกวันนี้พรรคเล็กเราหาเสียงตามกำลังทรัพย์ที่มี ซึ่งมันยากลำบากแสนสาหัส เราไม่มีเงินถุงเงินถังไปเนรมิตป้ายหาเสียงทุกหัวมุมถนน ไม่มีงบพิมพ์ใบปลิวแจกทุกบ้าน หรือเดินเคาะประตูได้ครบทุกตารางนิ้วทั่วไทยเหมือนพรรคใหญ่ เรามีเพียง 'หัวใจ' และ 'นโยบายการเงินไร้ดอกเบี้ย' เป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่ใช้เดินเข้าหาประชาชนด้วยความสัตย์จริง”
หัวหน้าพรรควิชชั่นใหม่ ย้ำเตือนสติคนไทยว่า อย่าหลงกลเงินเพียงหยิบมือที่กลุ่มทุนโยนมาให้ เพราะนั่นคือ "เงินลงทุน" ที่พวกเขาเตรียมเข้าไปขุดรีดคืนในภายหลัง
“ถ้าต้องแข่งกันด้วยเงิน บอกตรงๆ ว่า แค่หัวละหลักร้อยบาทเรายังไม่มีปัญญาจะไปสู้เขาเลย แล้วไอ้พวกที่โปรยเงินถึง 7,500 บาท ท่านคิดว่าเขาเอามาจากไหน? เงินเหล่านั้นคือเงินที่เตรียมไว้เพื่อเข้าไปปล้นงบประมาณชาติในวันหน้า ถ้าคนไทยรับเงินเขาในวันนี้ ก็เท่ากับเราเซ็นสัญญาขายชีวิตลูกหลานให้เป็นทาสพวกทุนสามานย์ไปตลอดกาล”
นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า เงินซื้อเสียงเปรียบเสมือน "ยาพิษเคลือบน้ำตาล" ที่จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยตรง เงิน 7,500 บาทที่รับไป ประทังชีวิตได้ไม่กี่วัน แต่หลังเลือกตั้งมันจะกลับมาในคราบของค่าข้าวที่แพงขึ้น ค่าน้ำมันที่พุ่งสูง ค่าไฟที่กระโดด และค่าปุ๋ยที่ชาวนาแบกไม่ไหว คนเฒ่าคนแก่รับเงินครั้งเดียว แต่ต้องก้มหน้าชดใช้ด้วยค่าครองชีพที่แพงหูฉี่ไปตลอดชีวิต คนที่รับกรรมหนักที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือลูกหลานของพวกเราที่ต้องมาแบกหนี้ประเทศและแบกภาษีแทนนักการเมืองที่เข้ามาโกงกินถอนทุนคืน
ในช่วงท้าย นายพิเชษฐ์ได้กล่าวขอโอกาสให้พรรคการเมืองที่สู้ด้วยอุดมการณ์เข้าไปล้างระบบการเงินที่ดูดเลือดประชาชน
“ผมขอปลุกใจพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ ต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้น! อย่าปล่อยให้เงินเพียงไม่กี่พันมาแลกกับความล่มจมของชาติ หากท่านอยากเห็นระบบการเงินที่ยุติธรรม ท่านต้องใช้คะแนนบริสุทธิ์พิสูจน์ให้กลุ่มทุนเห็นว่า คนไทยกินข้าว ไม่ได้กินหญ้า และเงินซื้อศักดิ์ศรีของคนทำงานไม่ได้! เลือกพรรคเล็กที่มีหัวใจ ดีกว่าเลือกพรรคใหญ่ที่จ้องแต่จะเอาทุนคืน!” นายพิเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย