'พล.อ.ประยุทธ์' เยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก หนุนแก้ปัญหาน้ำท่วม–แล้งอย่างยั่งยืน

'องคมนตรี' ตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย หนุนแก้ปัญหาน้ำท่วม–ภัยแล้ง เพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำ ดูแลประชาชนกว่า 9 พันครัวเรือน พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทาน 500 ราย สร้างขวัญกำลังใจราษฎรพื้นที่
วันนี้ (22 มกราคม 2569) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้นายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยระบุว่า จังหวัดเลยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน มีลำน้ำสาขาหลายสายไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งแม่น้ำเลยเป็นแม่น้ำสายสั้น แต่มีพื้นที่รับน้ำจำนวนมาก ทำให้ในช่วงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ขณะที่ในฤดูแล้งกลับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูง ไม่สามารถสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้
จากปัญหาดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อจัดหาน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้แก่ราษฎรในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โครงการดังกล่าวสามารถเก็บกักน้ำในพื้นที่แม่น้ำเลยตอนล่างได้ประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ถึง 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 44 หมู่บ้าน รวม 9,287 ครัวเรือน ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยปัจจุบันความก้าวหน้าของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 49
ต่อมาในช่วงบ่าย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนท่าลี่วิทยา อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดเลย
ทั้งนี้ ได้มีการเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และราษฎรในพื้นที่ รวมจำนวน 500 ราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรอย่างทั่วถึง