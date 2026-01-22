“ทวี” ย้ำจุดยืน เห็นชอบรธน.ใหม่ ขอประชาชนสั่งสอนกลุ่มทุนเทาใช้อำนาจเงิน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และแคนดิเดตนายกพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า จุดยืนพรรคประชาชาติต่อการทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือไม่นั้น ก็คือการรณรงค์ให้เห็นชอบ ตามที่กกต.ระบุแล้วว่าพรรคการเมืองสามารถกระทำได้ และได้แต่งตั้งให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงานไปก่อนหน้านี้
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ทั้งนี้จุดยืนพรรคประชาชาติ เป็นไปตามที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงออกตั้งแต่ทำประชามติรัฐธรรมนูญปี 60 ซึ่งปัตตานี เป็นจังหวัดที่ประชาชนไม่เห็นชอบมากที่สุุด รองลงมาคือนราธิวาส และยะลา ก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่เอารธน. 60 ด้วยเช่นกัน เพราะเห็นว่ามีปัญหา ไม่เห็นหัวประชาชน จึงจำเป็นต้องแก้ทั้งฉบับ
"ต้องยอมรับว่าหากปล่อยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้จะไม่เจริญ ยังมีปัญหาอีกมากที่ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากร ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ทำกิน และการศึกษา ที่เราสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ และต้องย้ำว่านี่ไม่ใช่การฉีกรัฐธรรมนูญอย่างที่มีคนว่าไว้ แต่ที่ทำประชามติ ก็เพราะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าแก้ทั้งฉบับได้ แต่ต้องทำประชามติก่อน จึงเป็นเรื่องกระบวนการที่ทำตามที่ศาลรธน.วางไว้"พ.ต.อ.ทวี กล่าว
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันที่ 8 ก.พ. 2569 จะมีการเลือกตั้ง และยังจะเป็นวันทำประชามติ ดังนั้นประชาชนต้องระลึกด้วยว่านอกจากเลือกส.ส.ไปทำหน้าที่อื่นๆแล้ว ยังมีหน้าที่พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้เกิดความเป็นธรรม ดังนั้นอย่าปล่อยให้กลุ่มคนสีเทา ที่ไปรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน มั่นใจว่าใช้อำนาจเงินซื้อประชาชนได้ใจ การเลือกตั้งถือเป็นโอกาสที่จะลงโทษคนที่ดูถูกประชาชน เลือกพรรคที่มีอุดมการณ์ เพื่อวางรากฐานให้กับลูกหลานต่อไป