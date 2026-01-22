พท.เชื่อปชช.เข้าใจปม "อังเคิล" บอกทุกคนรักชาติแต่มองศก.ด้วย ไม่วิจารณ์ "ทอน" ชี้เลือกแบบเดิมได้แบบเดิม

“ยศชนัน” ลั่น ไม่มีปัญหา หลัง “อนุทิน” ยกประเด็น “อังเคิล” โจมตีบนเวทีหาเสียง เชื่อประชาชนเข้าใจ บอกทุกคนรักชาติ ต้องสนับสนุน แต่ต้องมองเรื่องเศรษฐกิจ-ปากท้องด้วย ไม่ขอวิจารณ์ “ธนาธร” บอกเลือกแบบเดิมได้แบบเดิม
วันนี้ (22ม.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน ออกมาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกพรรคใด สุดท้ายแกนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคภูมิใจไทย และจะได้รัฐบาลหน้าตาเดิมๆ ว่า เป็นสิทธิ์ของผู้พูด ขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้ให้เกียรติประชาชน เพราะเป็นผู้เลือก โดยหน้าที่ของพรรคการเมืองคือการสื่อสารนโยบายแบบตรงไปตรงมา เปิดเผย และลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แล้วสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสิน หลังจากนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แต่ละพรรคมาคุยกันได้ แต่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยคือการส่งมอบนโยบาย หากเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ได้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน
เมื่อถามย้ำว่าการใช้คำพูดว่าเลือกแบบเดิมก็จะได้แบบเดิม ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนหรือไม่ นายยศชนันกล่าวว่า เรื่องนี้ประชาชนทราบดี จากการลงพื้นที่ก็เชื่อว่าประชาชนเข้าใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนได้รับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยก็ตรงไปตรงมา ซึ่งพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าไว้ 200 ที่นั่งเพื่อความเป็นเอกภาพ หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็จะดูพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่สามารถเข้ากับนโยบายของพรรคเพื่อไทยได้
ส่วนมองอย่างไร กรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ใช้กรณี ”อังเคิล“ และประเด็นชาตินิยมไปหาเสียง นายยศชนันกล่าวว่า ทุกคนมีเรื่องของการรักชาติอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสนับสนุน ขณะเดียวกันเรื่องของการมองไปข้างหน้า เรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ก็ควรต้องสนับสนุนสินค้าไทย หรือ เมดอินไทยแลนด์ ซึ่งเพื่อไทยพยายามทำทั้งระบบ และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
เมื่อถามว่าจะเป็นจุดอ่อนให้ถูกโจมตีในการหาเสียงหรือไม่ นายยศชนันกล่าวว่า ตนมองว่าเป็นจุดแข็ง พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างความแตกต่างโดยการอยู่ข้างเดียวกับประชาชน ซึ่งวันนี้ทุกคนอยากทราบว่าแต่ละพรรคมีนโยบายอย่างไร และสามารถสื่อสารแต่ละนโยบายลงไปในพื้นที่อย่างไรบ้าง ซึ่งตนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีก 2 คน ก็พยายามกระจายกันลงพื้นที่ และพยายามรวบรวมปัญหาของประชาชน และลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสื่อสารนโยบายให้ดี
เมื่อถามย้ำว่าถ้าพรรคเพื่อไทย ยังถูกโจมตีเรื่อง “อังเคิล” จะอธิบายและชี้แจ้งกับประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายยศชนันกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยพยายามปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจัง และเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชั่น ยาเสพติด และได้สื่อสารเรื่องนี้ไปในทุกเวที