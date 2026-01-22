"เชน" เจอรุมกอดหอม ขอคนอุดรฯกาพท. 2 ใบอย่าเลือกผิดหลังรอบก่อนไม่เข้าเป้า ยกมีบุญคุณตั้งแต่ทรท.

"ยศชนัน" โดนรุม ทั้งกอดทั้งหอม ขอ ชาวอุดรฯ เลือกเพื่อไทยทั้ง 2 ใบ อย่าเลือกผิดพรรค หลังรอบที่แล้วไม่เข้าเป้า ยกพี่น้องช่วงอุดรฯ มีบุญคุณ ตั้งแต่ไทยรักไทย จนถึงเพื่อไทย
วันนี้ (22 ม.ค. 69) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสุทิน คลังแสง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ, นายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียง พรรคเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศรัยที่โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ช่วยนายสมัคร บุญปก ผู้สมัคร สส. จังหวัดอุดรธานี เขต 3 เบอร์ 2 หาเสียง
ก่อนขึ้นเวทีปราศรัย นายยศชนัน ได้เดินพบปะทักทายประชาชนที่มาฟังปราศรัย ซึ่งประชาชนทั้งกอดทั้งหอมขอถ่ายรูปกว่าจะเดินเวที บางจังหวะนายยศชนันถึงกับขึ้นเก้าอี้ เพื่อที่จะทักทายประชาชนได้ทั่วถึง
นายยศชนัน กล่าวปราศรัยว่า ยศชนันมารายงานตัว วันนี้อบอุ่นจริง ๆ ตอนแรกจะถามว่าขอ 10 เขตได้หรือไม่ แต่ตอนนี้ไม่ถามแล้ว เพราะอุดรฯ แดงทั้งแผ่นดิน และจะแดงไปตลอดกาล วันนี้ผูกพันจริงๆ ที่ได้กลับมาที่อุดรฯ อีกครั้งหนึ่ง และนี่คือเมืองหลวงของเพื่อไทยจริง ๆ ยศชนัน กลับบ้านมาแล้ว ฝากเนื้อฝากตัวลูกหลานชาวอุดรฯ ได้หรือไม่
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า เราประมาทไม่ได้เพราะครั้งที่แล้วไม่เข้าเป้า ครั้งนี้ขอเดินวนดูหน้าดูตากัน รอบนี้ขอ นายสมัคร เข้าไปกับตนเองได้หรือไม่ ขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งเขต ตอนเลือกอย่าเลือกผิด เพราะถ้าเลือกผิดพรรคจะไม่ได้ทั้งคนทั้งเขต
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้พวกเราได้รู้จักกัน บางคนล้มลง และลุกกลับมา ซึ่งเราเป็นพรรคทำเพื่อพี่น้องประชาชน ยังจำอดีตไทยรักไทยได้หรือไม่ จำการต่อสู้ของพวกเราได้หรือไม่ และวันนี้การต่อสู้ครั้งใหม่เริ่มขึ้นเพื่อความฝันของพี่น้องชาวอุดรอีกครั้ง และตนเองพร้อมที่จะเป็นนายกฯ คนที่ 33 ของชาวอุดรฯ เลือดเนื้อเชื้อไขอยู่ตรงนี้ เมืองหลวงของเพื่อไทย
นายยศชนัน กล่าวย้ำถึงนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร 30% การเจรจากับต่างประเทศเรื่องข้าว น้ำแล้ง ปุ๋ย การพักหนี้เกษตรกร แก้หนี้ทั้งระบบ ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สืบสานปรัชญา ต้องแก้จนต่อ เดินหน้าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ต้องทำทั้งระบบ
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า วันนี้ถ้าไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อไทยไม่ได้เข้าไปแบบถล่มทลาย ก็ทำไม่ได้ เรามองเห็นเรื่องคนละครึ่ง 50:50 แต่บางคนก็ไม่ไหว วันนี้ยิ่งกว่าพลัส รัฐบาลจ่าย 70 ประชาชนจ่าย 30 ครั้งนี้เป็นศึก สำคัญที่สุดของพี่น้องชาวอุดรฯ ความสามัคคีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เดินหน้าสื่อสารนโยบายที่ดีให้พี่น้องประชาชน และลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชน เห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง และพร้อมทำทันที
นายยศชนัน กล่าวย้ำนโยบายเรื่องยาเสพติด ใน 3 เดือนแรก นำคนที่ติดยา เสพยาแยกออกมา เพื่อทำ 1 จังหวัด 1 ศูนย์บำบัด ก่อนที่จะส่งศูนย์ฝึกอาชีพ และใน 3 เดือนนี้ ตนเองพร้อมถือธงนำเดินหน้า ใครขาย จะจับให้หมด ถ้าหนีออกนอกประเทศ ปิดไม่ให้กลับมาอีก และต้องปราบปรามคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ คอร์รัปชั่น ไม่หมด ไม่เลิก อีกทั้งยังพร้อมสานต่อโครงการกองทุนหมู่บ้าน ส่วน อสม. เราดูแลสวัสดิการเหมือนเดิม รวมถึงคนที่มีรายได้ไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน เราพร้อมสนับสนุนเติมเงินให้ถึง 3,000 บาทต่อเดือน และไม่ต้องห่วง พรรคเพื่อไทยหาเงินเป็น
นายยศชนัน ระบุว่า เมื่อวานนี้ทุกอย่ายืนยันว่าเราบริสุทธิ์ใจทำเพื่อพี่น้องประชาชน ขอเสียงเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งผู้สมัคร และพรรคเพื่อไทย เรามาเพื่อทำให้ทุกคนรู้ว่า นี่คือพรรคที่เป็นครอบครัว ทุกคนสามารถพึ่งพา สส. และผู้สมัครของเราได้ทั้งหมด ด้วยความสมัครสมานสามัคคี นี่คือครอบครัวเพื่อไทย สืบทอดมาจากไทยรักไทย แต่ในอดีตของเรา ไม่สามารถมาถึงทุกวันนี้ได้ ถ้าไม่มีพี่น้องอุดรฯ ที่มีบุญคุณกับพรรคไทยรักไทย และพรรคเพื่อไทย แล้ววันนี้ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทย ทั้งคนทั้งพรรค เพื่อให้ได้ ยศชนัน มาเป็นนายกรัฐมนตรี