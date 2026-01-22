กกต.แจงคดีฮั้วเลือกสว.ไม่ใช่ไม่รับข้อมูลDSI แต่การส่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกม.ก่อน

“เลขาฯกกต.” แจงคดีฮั้วเลือกสว.ไม่ใช่ไม่รับข้อมูลดีเอสไอ แต่การส่งต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกม.ก่อน ต้องดูได้ทำตามขั้นตอนและตามระเบียบก่อนหรือเปล่า
วันนี้ (22ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. กล่าวถึงความคืบการพิจารณาคำร้องคดีฮั้วสว. หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่านายภูมิธรรม เวชชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรมว.ยุติธรรม ไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซงสั่งให้DSIรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ ว่า ขณะนี้อยู่ในชั้นของอนุวินิจฉัย ของสำนักงานกกต.กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งคณะดังกล่าวขอขยายระยะเวลามาแล้ว 1 ครั้ง
เมื่อถามว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเช่นนี้ คดีอื่นๆจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า กกต.จะดูเฉพาะคดีที่ตัวเองรับผิดชอบ
เมื่อถามว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้กกต.ทบทวนมติที่ไม่พยานหลักฐานคดีฮั้วเลือกสว. จาก DSI หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ความจริงแล้ว กกต.ได้ทำตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้มีประเด็นอะไร และเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่ากกต.ไม่รับหลักฐานดีเอสไอจะสามารถทำให้กกต.วินิจฉัยสิ่งที่มีอยู่ได้หรือดำเนินการเอาผิดได้ใช่หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า คนอาจจะเอาไปพูด โดยคำว่าไม่รับเหมือนกับปฎิเสธไปเลย ซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ และตนไม่ขออธิบายมติเพราะถือเป็นเรื่องของคณะกรรมการกกต.
เมื่อถามว่าแสดงว่าข้อมูลหลักฐานกกต.มีเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยใช่หรือไม่ ถึงไม่รับข้อมูลจากกรมสอบสวนดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายแสวงกล่าวว่า คือจริงๆ กกต.ท่านพิจารณาตามระเบียบ การจะนำสำนวนมาใช้จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกกต. ซึ่งไม่ได้บอกว่ารับหรือไม่รับ แต่ต้องดูมันได้ทำตามขั้นตอนและตามระเบียบก่อนหรือเปล่า
" ประเด็นมันจึงไม่ใช่จะรับไม่รับ จริงๆแต่ต้องดูก่อนว่ามันเป็นไปตามระเบียบหรือยัง ซึ่งเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะรับข้อมูลจากใคร ซึ่งถ้าดูตามหนังสือที่เขาส่งมาให้ใช้อำนาจตามมาตรา 24 พร้อมกับคำแนะนำซึ่งเราก็ต้องมาดูระเบียบของเราว่ามันรับได้ไหมตอนนี้ ก็แค่นี้เอง