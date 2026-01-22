"อนุทิน" อ้อนคนโคราชเลือกภท.ชี้เมืองใหญ่ประตูอีสาน หนุนกองทัพไม่ให้รุกราน ชู "ศุภจี" คนๆนี้จะอยู่ร่วมรบ.

นายกฯ อ้อนคนโคราชเลือกภท. ชี้เมืองใหญ่ประตูอีสานผ่านสินค้า-คนแวะเที่ยว ฟุ้งรบ.หนุนกองทัพ ป้องแผ่นดินยึดกลับได้ทุกตารางนิ้ว หยอดเสียงปรบมือเหมือนน้ำมันเติมให้ ขานรับปชช.ไม่เปิดด่านแน่ ไม่ยอมให้รุกราน ชู "ศุภจี" เลือกคนๆนี้จะอยู่ร่วมรบ. เล่นมุขทำเบบี้เฟซมาเจอแดดจนหมดประกัน แต่กลับมาเป็นนายกฯเดี๋ยวหน้าขาวตึงเอง
วันนี้ (22ม.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าและแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทยขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียง ที่อำเภอคง ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวพรรคภูมิใจไทยได้ส่งน้องดราฟ นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ บุตรชายของนายวิรัช รัตนเศรษฐ ลงสมัครรับการเลือกตั้ง สส.
นายอนุทิน กล่าวปราศรัยกับประชาชนว่า เราไม่ใช่คนอื่นไกล ผมเคยมาที่อำเภอคงหลายครั้งแล้วและมีความสนิทสนมกับนายไพศาล เกียรติชัยพัฒน ปัจจุบันนี้พี่น้องให้เขาไปเป็นนายกเทศมนตรี ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพราะเป็นคนมีความขยันขันแข็งและบอกผมตลอดเวลาว่า พี่น้องอำเภอคงยังไง ก็รักหัวหน้า ตรงนี้จริงหรือไม่ รักแล้วต้องรักจริงๆต้องแสดงความรักให้เห็นได้หรือไม่ กาเบอร์ 3 ให้ได้หรือเปล่าให้น้องดราฟ ตติรัฐ รัตนเศรษฐ์ เที่ยวนี้ขอมากกว่า 30,000 บาทและคิดดอกเบี้ยด้วย เพราะคราวที่แล้วขาดไปพันกว่าแต้ม และปี 2566 ขาดเยอะ หมื่นถึงสองหมื่นแต้ม ที่บอกว่ารักนั้นรเที่ยวนี้ไม่รู้ ถ้าไม่ทิ้ง 30,000 แต้มไม่มาแล้วนะ
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ผมไม่ใช่คนห่างไกลจากพี่น้องผมอยู่แถวๆปากช่องนี้แหละและมีความผูกพันมีความเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องชาวโคราชเป็นอย่างดี มีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯแม้จะเป็นจังหวัดใหญ่คน 10 กว่าล้านก็จริงแต่ก็เป็นคนที่มาจากทั่วประเทศ แต่โคราชเป็นเมืองที่คนโคราชอยู่กันโดยส่วนใหญ่มากกว่า 90% ต้องถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มาก มีความสำคัญ เวลาคนพูดถึงคำว่าโคราชหรือนครราชสีมาก็ต้องโผล่ขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโคราชคือประตูด่านแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี โคราชมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกอย่างรวมตัวอยู่ที่นี่ คนจะไปภาคอีสานต้องผ่านโคราชคนภาคอีสานจะไปกรุงเทพฯหรือไปภาคอื่นๆในประเทศไทยก็ต้องผ่านโคราชสินค้าทั้งหลายทั้งปวงต่อให้เป็นสินค้าการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าอื่นๆก็ต้องผ่านโคราช จะไปท่องเที่ยวภาคอีสานก็ต้องแวะเที่ยวโคราชฉะนั้นถ้าเราจะทำให้ภาคอีสานเจริญ คนโคราชต้องช่วยกันและการที่คนโคราชจะช่วยกันทำให้ภาคอีสานเจริญ ก็ขอให้เลือกผู้แทน เลือกพรรคการเมืองที่คนโคราชคิดว่าเข้าไปแล้วสามารถทำงานให้กับคนโคราชได้และให้ไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศให้เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องชาวโคราช
"ผมเชื่อว่าวันนี้พรรคที่พิสูจน์ให้พี่น้องได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า เราเข้าไปทำงานอย่างจริงจัง ราคาสินค้าเกษตรและการปกป้องผืนแผ่นดินไทย หากพี่น้องนึกไม่ออก ภูมิใจไทยก็คงจะน้อยใจ รัฐบาลภายใต้พรรคภูมิใจไทยให้การสนับสนุนทุกอย่าง สนับสนุนให้กองทัพปกป้องอธิปไตย พื้นที่ชายแดนไทย -กัมพูชา ทุกวันนี้มีความปลอดภัย ใครมีญาติมีลูกหลานที่ไปทำงานแถวนั้นหรือมีลูกหลานเป็นทหาร ขอให้มั่นใจได้ว่า เวลานี้เราควบคุมสถานการณ์ควบคุมพื้นที่ ที่เป็นของประเทศไทยได้หมดทุกตารางนิ้ว และนอกจากนี้ผมก็ทำงานไป หูก็ฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วย"
นายอุทิน กล่าวว่า วันนี้ลมเย็นอยากจะปราศรัย 3 ชั่วโมงแต่ถ้าพี่น้องจะเอา ผมก็เอาด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็ร้องแห้ ผมเข้าใจครับ คงไม่พูดยาวขนาดนั้นเพราะเรารู้ใจกันดีอยู่แล้วว่าต้องการอะไร ทำงานไปหูก็ฟังเสียงชาวบ้านไป ตอนไปดูชายแดน ผมได้เห็น สถานการณ์ตามชายแดน มันมีแต่คำแว่วอยู่ในสมอง อยู่ในหู 3 คำ "ห้ามเปิดด่าน" ใช่หรือเปล่า หรือใครเห็นว่าควรเปิดด่าน เมื่อพี่น้องไม่ให้เปิดด่าน ผมก็ เปิดไม่ได้ ด่านเปิดยังไม่ได้ เพราะตั้งแต่เราปิดด่านสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดประโยชน์ เกิดกับพ่อแม่พี่น้องคนไทย ทั้งนั้น ไม่มีข้าวเถื่อน ราคาข้าวขึ้น ไม่มีมันเถื่อน ราคามันก็ขึ้น
"เสียงปรบมือของพ่อแม่พี่น้องเหมือนน้ำมันที่มาเติมให้ ผมพูดอะไรขำไม่ขำถูกใจไม่ถูกใจก็ปรบมือไว้ก่อน แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดให้กับพ่อแม่พี่น้องต้องเป็นสิ่งที่ถูกใจ เพราะผมพูดในสิ่งที่ผมฟังมาว่าพี่น้องต้องการอะไรก็เลยเอามาพูดยืนยันว่าผมจะต้องทำให้ความต้องการของพี่น้องเป็นจริงในทุกสิ่ง ประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวเสมอ"
นายอนุทิน กล่าวว่า เราให้รัฐมนตรีพาณิชย์ไปเปิดตลาด ให้เขาซื้อของจากไทยเยอะๆเพราะเราเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหาร ฉะนั้นการจะซื้อของประเทศไทยต้องซื้อในลักษณะที่เราแปรรูปไป ตรงกับความต้องการของเขา ผมเชื่อว่า ราคาอ้อย ต้องไม่ต่ำกว่า 1,300 -1,400 บาทต่อต้นอ้อยแน่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้นายอนุทินได้กล่าวว่า"ขอบคุณครับ สวัสดีครับ สบายดีครับ เบื่อหรือยังครับ พูดกันแบบนี้แสดงว่า ไม่ใช่หน้าม้า มีการ ตอบดักได้หมด คนอำเภอคงเป็นอย่างนี้น่ารัก ที่ผ่านมาเลือกภูมิใจไทยไม่พอมา 2 ครั้งแล้ว ครั้งนี้ขอให้เลือกให้มันเกินเยอะๆ พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ เว้าแล้วเฮ็ด สิ่งที่สัญญากับประชาชนทำมาโดยตลอดและประสบความสำเร็จ อย่างโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 ก็ทำให้แล้ว พี่น้องยังต้องการเฟส 2 อยู่หรือเปล่า มันมีประโยชน์ช่วยทำให้เราได้จับจ่ายใช้สอย และได้ของเพิ่มขึ้นหรือจับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกลง หากเราเป็นคนขายของเราก็ขายสินค้าได้มากขึ้น
ผมเดินตรวจตลาดสำรวจและเวลาตรวจราชการ สิ่งที่ต้องแวะคือตลาด เพื่อจะถามตรงๆว่าเป็นอย่างไรบ้าง โครงการคนละครึ่งดีหรือไม่ทุกคนบอกดีหมด คนขาย คนซื้อมีความพึงพอใจมีความสุขมากกว่าโครงการแจกเงิน เพราะโครงการแจกเงิน ไม่ได้ใช้เงิน เพราะพอเงินเข้าบัญชีคนที่รู้พร้อมกับเราคือเจ้าหนี้ ถูกหรือไม่ ขอให้ปรบมือไล่เจ้าหนี้หน่อย เขารู้ว่าเงินเข้าก็มายืนรอหน้าตู้ ATM
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้ประชาชนที่ฟังปราศรัย ได้หัวเราะและปรบมือ ขณะที่นายท้องถิ่นกล่าวว่า คนที่หัวเราะตรงนี้สงสัยโดนมาแล้ว เพราะเราไปกดเงิน เขาก็มาสะกิดเอวแล้วว่าเอามาก่อน จากเงินที่รัฐพยายามไปแคะทุกอย่างเอามาให้กลายเป็นพี่น้องไม่ได้ใช้แม้แต่สตางค์เดียว ต้องเอาไปคืนเขาผมเข้าใจถึงขนาดว่าถ้าไปคืนเขาแล้วไปคืนลดต้น ผมยังพอทำใจได้ แต่ที่คืนไปดอกทั้งนั้นใช่หรือไม่ โกรธไหม ถ้าโกรธก็เบี้ยวเลยไม่ต้องจ่าย เพราะดอกเบี้ยมันเกินไปไม่สมเหตุสมผลไม่มีมนุษยธรรม รัฐบาลจะหาช่องทางในการที่จะให้พี่น้องไปคืนหนี้ที่เรียกว่าหนี้นอกระบบแล้วหาแหล่งเงินที่พี่น้องสามารถกู้ยืมได้ แต่ไม่ใช่พูดอย่างนี้พี่น้องก็กู้กันแหลกลาน ซึ่งจะมีเพดานของมัน วันนี้ร้อยละไม่เกิน 2 ต่อเดือน ก็เชื่อว่าพี่น้องคงจะคว้ากัน ขณะที่ธนาคารเองก็ต้องพอใจเพราะที่ผ่านมาร้อยละ 2 ต่อวันก็ยอมเสียกันมาแล้ว ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะมาทำการแก้ไขให้ แต่จะด่าพวกรัฐและธนาคารไม่ได้ ซึ่งตรงนี้พรรคภูมิใจไทย มีสส.ที่เข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนมาพูดกรอกหูทุกวันคนเราแค่มีหนี้โดยปกติก็ตายอยู่แล้วแต่เจอดอกนอกระบบมันไม่มีทางเหลือ เพราะบางทีเจ้าหนี้ก็ยอมให้กู้ เพราะเขาอยากจะได้ที่ดิน ที่นาหรือหลักทรัพย์ประกัน พอเอาไป เขาก็นั่งรอว่าวันไหนที่ขาด เขาก็ยึด บังคับเซ็นได้หมดอยู่แล้วเหมือนระบบขายฝาก เขารอวันนั้นเราจะเป็นเบี้ยล่างเขาตลอดไม่ได้พรรคภูมิใจไทยเข้ามาจะเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับประชาชนทุกคน เราอยู่ได้ด้วยการต่อรอง เราอยู่ได้ด้วยการที่เราสามารถมีน้ำหนักในคำพูดของเรา ภาษาฝรั่งบอกว่าต้องมี น้ำหนักคำพูด หากเราไม่มีอำนาจการต่อรอง เราก็เป็นเบี้ยล่างเขาตลอด และถูกเอาเปรียบตลอด ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าไปน้อยอกน้อยใจมันเป็นธรรมชาติ
"แม้กระทั่งระดับประเทศ ถ้าเราแสดงการอ่อนข้อให้นิดเดียวเราก็จะถูกคุกคามเหมือนที่มันเกิดขึ้นได้ อย่างที่ผ่านมานี่ไงพอเราแข็ง ไปแล้วเป็นยังไง ก็ได้ทุกอย่างที่เราต้องการคืนมาหมดเลย ใช่หรือไม่ ปักธงชาติให้พี่น้องได้เห็นใช่หรือไม่ ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยกลับมามีความรัก ความสามัคคีหวงแหนแผ่นดินบ้านเกิดของเรา นี่ก็เหมือนกันอ่อนข้อเมื่อไหร่มันลุกลาม เขารู้ว่าเราอ่อน เขาก็รุกเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอม โดยเปลี่ยนคนเป็นรัฐบาลผมไม่ได้เก่งกาจอะไรผมแค่ไม่ยอม เพราะผมก็หวงแหนประเทศของผมเหมือนพี่น้องทุกคน แต่ทำไมคนอื่นยอมไม่รู้แต่ผมไม่มีทางยอม และจะไม่มีวันยอม เพื่อนมีอีกเยอะแยะไม่คบคนนึงไม่มีปัญหา ถ้าเพื่อนคนนั้นเอาเปรียบเรา เผลอแป๊บเดียวมันทำร้ายเราอย่างนี้ไม่เรียกว่าเพื่อนเรียกว่าศัตรู ฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปให้ความเกรงใจศัตรู"
นายอนุทินกล่าวว่า ถ้ารัฐให้การดูแลทำให้เศรษฐกิจดีค้าขายได้คล่องราคาสินค้าพืชผลการเกษตรที่เราต้องทุ่มเททั้งแรงทั้งใจปลูกขึ้นมามีราคา ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าต้องเยอะต้องสูง เพราะสูงเกินไปก็ไม่มีใครซื้อ เรามีคู่แข่ง แต่ให้พอสมควร แค่นี้ศักดิ์ศรีเราก็คืนมาจะใช้หลักการเดียวกัน ผมจะไม่ยอมในเมื่อผมไม่ยอมให้ศัตรูของประเทศมาคุกคามประเทศเราผมก็ไม่ยอมให้ใครมาคุกคามประชาชนคนไทยของผม หลักง่ายๆ ที่ผมใช้บริหารบ้านเมือง
นายอนุทินกล่าวอีกว่า โคราชเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในภาคอีสานเราต้องทำโคราชให้เข้มแข็งพี่น้องอยู่ที่นี่ถ้าเข้มแข็งตามเมืองโคราชจังหวัดอื่นๆจะได้อานิสงส์ไปด้วยทุกคนก็ทำมาหากินและใช้โคราชเป็นศูนย์กลาง รายการขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือขนส่งคมนาคมต่างๆ
ขณะเดียวกัน โคราชมีถนน 10 เลน มีมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ระบบการขนส่ง ที่ทันสมัย เราก็ต้องใช้สิ่งที่เรามีความพร้อมตรงนี้ พัฒนาเมืองของเราให้เข้มแข็งมากขึ้น พวกผมจะมาช่วยทำงานทำความฝันให้พ่อแม่พี่น้องเป็นความจริงขึ้นมา พัฒนาโคราชให้เจริญพัฒนาเศรษฐกิจโคราชให้เจริญก็จะเจริญทั่วอีสาน ซึ่งมีช่องทางออกสินค้ามากมายมีทั้งทางมุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี มีช่องทางการทำมาหากินอย่างมากมาย รวมถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฉะนั้นไม่ต้องกังวล เพราะไม่มีการปิดด่าน ตรงนั้นห้ามสั่งปิดด่าน ตรงนั้นต้องให้เปิดตลอดเพราะเราค้าขายกับลาวและไปจีน ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่พี่น้อง ดังนั้นพรรคภูมิใจไทยมองเห็นปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดอยู่แล้วและพร้อมที่จะมาทำงานให้กับพวกท่าน
"โครงการคนละครึ่งพี่น้องเลือกพวกผมกลับเข้าไปก็จะต้องเกิดเฟส 2 ขึ้นทันที เพราะนี่ถือเป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย และมันก็จะพลัส ไปเรื่อยๆเหตุผลที่ใช้คำว่าพลัสก็คือบวก เมื่อเราทำแล้วเป็นที่พอใจของพี่น้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นในระบบเราก็จะพลัสก็คือบวกต่อไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องพึงพอใจเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐมีรายได้มากขึ้นก็จะบวกบวกต่อไปไม่ได้เป็นการจ่ายเงินเปล่าๆไม่มีใครมาเอาเงินก้อนนี้จากพี่น้องไปได้เพราะไม่ได้เข้าบัญชีพี่น้อง ขณะที่พี่น้องควัก 2,000 รัฐจ่าย 2,000 บาท ให้ไปซื้อของ ไม่ได้เข้าบัญชี ทางเจ้าหนี้ก็เอาไปไม่ได้เพราะเราไม่รับลงทะเบียนเจ้าหนี้ในโครงการคนละครึ่ง เขาโทรมาโดนสรรพากรตรวจตาย ฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะมีความพึงพอใจ ผมทำงาน ผมก็ฟังพ่อแม่พี่น้องตลอด
"ผมทำงานแทบตายคนเดียวไม่มีใครถามถึงแต่พอเชิญคนที่เข้ามาทำงานเป็นทีมทำงานได้ดีอย่างเช่นนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พี่น้องชอบหรือไม่ตอนนั้นคนอื่น ทำไม่เห็นพูดเลย เพราะทำให้พี่น้องเห็นว่าการทำงานเป็นทีมและมีคนที่สนับสนุนอย่างผมที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลสนับสนุนเขาให้ทำงานที่พ่อแม่พี่น้องได้อย่างเต็มที่ไปขายสินค้าเปิดตลาดเจรจาการค้าให้สินค้าไทยเสียภาษีต่ำสุดเมืองไทยก็ต้องมีนโยบายที่จะต้องทำสินค้าให้เขาเอาไปขายได้ในราคาสูง คนๆนี้จะอยู่ร่วมรัฐบาลของผม ถ้าพ่อแม่พี่น้องยังให้ความเชื่อถือและเลือกพรรคภูมิใจไทยเลือกผมกลับเข้าไปทำงานให้พวกท่าน"
ส่วนเรื่องการทำความเจริญให้กับโคราชและประเทศไทย ขอเรียนอันนั้นเป็นหน้าที่ปกติประจำอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งบอกว่าจะทำอะไรบ้าง เพราะการเข้าไปเป็นรัฐบาลต้องทำทุกมิติให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน พี่น้องไม่ต้องทำอะไรมากผมขอแค่ว่า วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อีก 2 อาทิตย์กว่าๆพี่น้องเข้าคูหากาเบอร์ 3 ตติรัฐ รัตนเศรษฐ ซึ่งเขายินดีมาเป็นคนรับใช้พี่น้องเลือกแล้วได้ทั้งพ่อแม่พี่น้องและพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรค เลือกพื้นที่นี้ทั้งเบอร์ 3 และเบอร์ 37 ก็ได้ไอ้หนุ่มคนนี้มาอีกคนนึงและให้อนุทินเข้าไปทำงาน แบบนี้เราต้องรวมพลังกันขอให้รักกันใครมาไม่มีกลัวไม่มีวันแพ้ คนไทยไม่มีรู้จักคำว่าแพ้อยู่แล้ว
นายอนุทินกล่าวในช่วงท้ายว่า แดดร้อนเริ่มส่องหน้าแล้ว เพิ่งไปทำ Baby Face มา หมอบอกไม่ให้โดนแดด 3 อาทิตย์ แต่ตอนนี้โดนไป 3 เดือนแล้ว หมดประกันแล้ว แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้ามันตึงเอง ถ้าพี่น้องเลือกภูมิใจไทย หน้ามันขาวและตึงด้วยความดีใจปลื้มใจ