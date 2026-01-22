“พรรคเป็นธรรม“ บุกดอยปางขอน-ดอยช้าง ฟังโจทย์ชาติพันธุ์ ต่อจิ๊กซอว์นโยบายภาคเหนือ

”ปิติพงศ์“ นำทีมลงภาคเหนือ รับฟังปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่การพัฒนานโยบายที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิต เศรษฐกิจชุมชน และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในระยะยาว
คณะผู้แทนพรรคที่ร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วยนายปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม,น.ส. กรรณ์ ชวกรกุล ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 และ นายกร (ภัทรศักดิ์) โอสถานุเคราะห์ ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ทำงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้คณะได้ลงพื้นที่ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่พัฒนาการปลูกกาแฟอาราบิก้าจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยพื้นที่ดอยปางขอนเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟคุณภาพพิเศษ (Specialty Coffee) ที่ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป คั่ว จนถึงการชง
กาแฟจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน ตามมาตรฐานของ Specialty Coffee Association อีกทั้ง “ไร่กาแฟครอบครัวมะ” ยังติดอันดับ TOP 10 Cup of Excellence Thailand ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน และคว้ารางวัลอันดับ 6 ใน Thai Specialty Coffee Awards ปี 2024 ด้วยคะแนน 87.38 คะแนน สะท้อนศักยภาพของชุมชนในการยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพสูงควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จากนั้นคณะเดินทางต่อไปยัง ดอยช้าง พบปะพูดคุยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน อาทิ YAYO FARM และ HERAMON FARM ซึ่งพัฒนาแนวทางปลูกกาแฟ ไม้ผล และป่าไม้บนพื้นที่สูงระดับ 1,350–1,450 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยยึดมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด และความยั่งยืนเป็นหลัก
ผู้แทนพรรคเห็นตรงกันว่า ปัญหาหลายประการของชุมชนชาติพันธุ์สามารถแก้ไขได้ หากมีการติดตามอย่างจริงจัง ใช้ความเข้าใจพื้นที่ และบูรณาการเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชุมชน
ก่อนสิ้นสุดการลงพื้นที่ คณะได้เข้าเยี่ยมมูลนิธิสร้างสรรค์อาข่า เพื่อรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนมุมมอง และหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
“การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานเชิงนโยบายที่ยึดข้อมูลจริงจากประชาชนเป็นศูนย์กลาง และจะนำข้อเสนอจากพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาในระดับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายปิติพงศ์กล่าว