กกต.เตือนห้ามติดป้ายหาเสียงกีดขวางการจราจร บดบังทัศนวิสัย ฝ่าฝืนมีสิทธิ์ถูกนำมาสอบสวนได้

กกต.เตือนผู้สมัครสส.-พรรค ห้ามติดป้ายหาเสียงกีดขวางการจราจร บดบังทัศนวิสัย ขู่ฝ่าฝืนมีสิทธิ์ถูกนำมาเป็นเหตุสอบสวนได้
วันนี้ (22ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย้ำเตือนผู้สมัคร รับเลือกตั้ง สส. และพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. พ.ศ. 2566 อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ไม่บดบังทัศนวิสัย และไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือกีดขวางการจราจร เนื่องจากขณะนี้มีประชาชน ได้ร้องเรียนเรื่องการติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชน ซึ่งอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยการติดตั้งแผ่นป้ายต้องดำเนินการเฉพาะในสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีประกาศกำหนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง ไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หรือยานพาหนะ และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน กรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่กำหนด หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอำนาจแจ้งให้แก้ไขภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีอำนาจสั่งรื้อถอนหรือปลดออก หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการโดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองนั้น และรายงานให้กกต.ทราบ ซึ่งอาจนำมาเป็นเหตุ ในการสืบสวนหรือไต่สวน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป