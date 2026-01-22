กกต.แจงลดจำนวนพิมพ์บัตรเลือกตั้ง-ประชามติลง 4.5 แสนฉบับ เพื่อประหยัดงบ-สอดคล้องข้อมูลผู้มีสิทธิ์

กกต.แจงลดจำนวนพิมพ์บัตรเลือกตั้ง-บัตรประชามติลง 450,000 ฉบับ เหลือประเภทละ 55.6 ล้านฉบับ เพื่อประหยัดงบ-สอดคล้องข้อมูลบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่กรมปค.จัดทำ
วันนี้ (22ม.ค.) สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าจากกรณีก่อนหน้านี้ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อและแบบแย่งเขตเลือกตั้ง รวมถึงบัตรออกเสียงประชามติ ว่าจะจัดพิมพ์ประเภทละ 56,100,000 บัตร เนื่องจากคำนวณจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ประมาณ 53,400,000 คน บวกจำนวนสำรองประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิฯ ดังกล่าวนั้น
ขณะนี้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ.วันที่ 14 มกราคม 2569 สำหรับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียง ประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีจำนวน 52,922,923 คน เมื่อปรับเลขกลมเป็น 53,000,000 คน และบวกสำรองร้อยละ 5 แล้ว จะได้จำนวนบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ ที่จัดพิมพ์ประเภทละ 55,650,000 ฉบับ ซึ่งลดลงจากเดิมประเภทละ 450,000 ฉบับ เพื่อประหยัดงบประมาณ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ สูงสุด