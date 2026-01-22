“พรรคพร้อม” มาแรงแซงโค้ง ! ชูสโลแกน “ม้าตีนปลาย”ลุยล่องใต้ พี่น้องชาวใต้ขานรับคึกคัก มั่นใจปักธงกวาดคะแนนเสียงถล่มทลาย

วันนี้(22 ม.ค.)กระแสการเมืองในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเดือด! เมื่อ "พรรคพร้อม" นำโดยทีมผู้สมัครเบอร์ 51 ลงพื้นที่ลุยหาเสียงแบบถึงลูกถึงคน เดินหน้าพบปะพี่น้องประชาชนตามตลาดสดและชุมชนต่างๆ ชูภาพลักษณ์ "พรรคคนทำงาน" ที่พร้อมรับใช้ประชาชนทันที
บรรยากาศการลงพื้นที่ล่าสุดเป็นไปอย่างคึกคัก ทีมงานพรรคพร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านในพื้นที่ โดยทางพรรคได้ชูสโลแกน "แรงไม่หยุด ม้าตีนปลาย" สะท้อนถึงความมั่นใจว่าแม้การแข่งขันจะสูง แต่ด้วยนโยบายที่ตอบโจทย์และการเข้าถึงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้คะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง
ดร.พิชชา ขำสุวรรณ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จากการเดินหน้า "ล่องใต้" ในครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าพี่น้องชาวใต้ต้องการความเปลี่ยนแปลงและมองหาทางเลือกใหม่ๆ ที่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง ซึ่งรอยยิ้มและการตอบรับที่ล้นหลามในวันนี้ เป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้พรรคมั่นใจว่าจะสามารถ "ปักธง" ในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างแน่นอน
"เราไม่ได้มาเพื่อหาเสียงเพียงอย่างเดียว แต่เรามาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรา 'พร้อม' ที่จะรับฟังและลงมือทำทันที พี่น้องชาวใต้ให้ความเชื่อมั่นในเบอร์ 51 และเราสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคะแนนเสียงต้องผิดหวัง" สำหรับกลยุทธ์ "ม้าตีนปลาย" ของพรรคพร้อม ถูกจับตามองจากนักวิเคราะห์การเมืองว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจ เพราะเน้นการสื่อสารที่จริงใจและเน้นตัวบุคคลที่เข้าถึงง่าย ซึ่งอาจกลายเป็น "ตัวแปรสำคัญ" ที่ทำให้พรรคพร้อมกวาดคะแนนเสียงในพื้นที่ภาคใต้ไปได้มากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้